Taylor Swift ha vuelto a los titulares, y esta vez la conversación va más allá de la música. Con los años, ha convertido sus canciones en algo parecido a un imperio financiero. Se estima que su catálogo musical está valorado en unos 900 millones de dólares, lo que lo sitúa entre los catálogos más valiosos jamás reunidos en la música moderna.

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Se cree ampliamente que solo los catálogos vinculados a Michael Jackson y los Beatles ocupan un puesto superior. La cifra refleja mucho más que el éxito de Swift en las listas de éxitos. También muestra cómo la estrella mundial del pop alteró el equilibrio de poder entre los artistas y la industria musical. Lo hizo luchando por el control de sus grabaciones y regrabando trabajos anteriores para poder apropiarse de ellos.

La fortuna de la prometida de Travis Kelce ha aumentado considerablemente en los últimos años, impulsada por giras que rompen récords, un gran número de reproducciones en streaming y la propiedad de gran parte de su catálogo musical. Informes recientes sugieren que las canciones por sí solas ya representan una parte sustancial de su fortuna total.

El raro club de los catálogos musicales de mil millones de dólares

Los catálogos musicales se han convertido silenciosamente en uno de los activos más valiosos del mundo del entretenimiento. Un catálogo incluye los derechos de las canciones y grabaciones de un artista. Estos derechos generan ingresos a través de plataformas de streaming, difusión en radio, licencias cinematográficas y acuerdos publicitarios.

Discusiones citadas en la comunidad de fans de Taylor Swift en Reddit sugieren que el catálogo de la cantautora estadounidense está valorado actualmente en aproximadamente 900 millones de dólares. Esto lo sitúa como el tercer catálogo más caro de la historia, solo por detrás de los de Michael Jackson y The Beatles.

Esa posición coloca su trabajo en una liga financiera generalmente reservada para los mayores íconos de la historia de la música.

El logro destaca por otra razón. Swift, ahora de 36 años, sigue creando música nueva activamente. Muchos de los catálogos que alcanzan este nivel pertenecen a artistas cuyas canciones llevan décadas cobrando regalías.

Para Swift, el valor ha crecido a medida que continúa dando forma a la cultura pop moderna y lanzando nuevo material.

Una lucha por la propiedad lo cambió todo

El catálogo de Swift se convirtió en algo más que una colección de canciones después de su disputa ampliamente publicitada sobre la propiedad de la música.

Hace varios años, las grabaciones maestras de sus primeros álbumes se vendieron en un acuerdo que ella criticó abiertamente. En lugar de aceptar el resultado, Swift comenzó a regrabar esos álbumes para recuperar el control de la música.

Cada álbum regrabado ofrecía a los oyentes una versión de las canciones que Swift poseía por completo. Los fans se unieron a la iniciativa y escucharon las nuevas versiones en streaming en masa.

Al controlar tanto la composición como las grabaciones de gran parte de su música, Swift obtiene una mayor porción de los ingresos generados cada vez que una canción se transmite, se licencia o se reproduce.

La potencia del streaming y la fidelidad de los fans determinan el precio

El valor de cualquier catálogo musical depende, en última instancia, de la frecuencia con la que la gente escucha las canciones. La ventaja de Swift es simple: su público la escucha constantemente.

Sus canciones dominan regularmente las plataformas de streaming y suelen volver a las listas de éxitos mundiales años después de su lanzamiento original. Al mismo tiempo, los jóvenes oyentes siguen descubriendo álbumes publicados hace más de una década.

Ese flujo constante de reproducciones ha contribuido a aumentar aún más el valor financiero de su catálogo. También la ha posicionado entre los siete primeros de la lista de las celebridades multimillonarias del mundo, publicada por la revista Forbes . Su patrimonio neto se estima actualmente en 2 mil millones de dólares y figura en la lista desde 2023.

El streaming también ha transformado la valoración de los catálogos. Los inversores ven cada vez más los éxitos como activos a largo plazo capaces de generar ingresos durante décadas. El catálogo de Swift se beneficia tanto de éxitos clásicos como de temas más recientes que siguen atrayendo a un público masivo.

Un nuevo modelo para los artistas en la era del streaming

Durante años, los sellos discográficos solían ser propietarios de las grabaciones maestras de las obras de un artista, lo que significaba que controlaban gran parte de los ingresos que producían esas canciones.

Swift desafió ese sistema públicamente. Su decisión de regrabar sus álbumes y exigir la propiedad ha animado a otros artistas a reflexionar con más cuidado sobre los contratos que firman.

El catálogo de 900 millones de dólares de Taylor Swift ofrece un claro ejemplo de lo poderoso que puede ser el control creativo.

También envía un mensaje a los artistas más jóvenes que se incorporan a la industria. El verdadero premio podría no ser simplemente un sencillo exitoso o una gira con entradas agotadas. A largo plazo, podría ser poseer las propias canciones.