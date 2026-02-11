Britney Spears ha dado un paso importante en su negocio al vender sus derechos musicales tras años de lucha por el control de su vida y finanzas. En una profunda transformación de la industria, Spears ha cerrado un acuerdo para vender su extenso catálogo, asegurando así que su legado sea gestionado por uno de los nombres más importantes de la industria musical.

El acuerdo marca el comienzo de un nuevo capítulo importante para la superestrella. TMZ ha sabido que la cantante firmó el acuerdo exclusivo el 30 de diciembre, cerrando el año con un importante éxito comercial.

Britney Spears firma un acuerdo histórico con Primary Wave

Según nuevos documentos legales obtenidos por el medio, Spears vendió su participación en su catálogo musical a Primary Wave, un gigante editorial conocido por gestionar el patrimonio de leyendas de la música. Si bien la cantante ha disfrutado de su recién adquirida libertad, esta decisión empresarial sugiere un esfuerzo estratégico para liquidar sus activos y así garantizar su seguridad a largo plazo.

Los documentos indican que Spears, actualmente representada por Cade Hudson, firmó personalmente la venta. Fuentes cercanas revelan que la estrella del pop está contenta con la venta y ha optado por celebrar el hito discretamente, pasando tiempo con sus hijos.

Britney Spears has sold her ownership share of her catalog to publisher Primary Wave, TMZ reports.



Sources say the deal’s value is “in the ballpark” of Justin Bieber’s $200 million agreement when he sold his music. pic.twitter.com/QAcUPTWJUt — Pop Crave (@PopCrave) February 10, 2026

Dentro del acuerdo de 200 millones de dólares que rivaliza con el pago de Justin Bieber

Los detalles financieros del acuerdo son realmente asombrosos. Fuentes cercanas han proporcionado una imagen clara de la magnitud del acuerdo, a pesar de que los contratos legales mantienen la cifra exacta en secreto. Fuentes lo describieron como un acuerdo histórico, cercano al enorme acuerdo de 200 millones de dólares (158 millones de libras) que Justin Bieber firmó al vender los derechos de su música.

Esta valoración sitúa a Spears en la cima de los artistas con un gran legado que han monetizado con éxito la obra de su vida. Los inversores se han apresurado a comprar derechos musicales últimamente, conscientes de que los éxitos consolidados son una fuente fiable de ingresos en la era del streaming. Cerrar un acuerdo de unos 200 millones de dólares (158 millones de libras) demuestra que la industria aún considera la música de Britney como oro en polvo: una enorme ganancia que le da a la cantante total libertad financiera para hacer lo que quiera.

¿Qué canciones exitosas están incluidas en el acuerdo?

No se trata de una simple transferencia de papeleo; implica la cesión de los derechos de las mismas canciones que definieron la cultura pop a finales de los 90 y en los 2000. Para Primary Wave, adquirir la discografía de Britney es, en esencia, comprar un pedazo de la historia moderna.

El acuerdo incluye himnos atemporales como '... Baby One More Time', 'Toxic' y 'Oops!... I Did It Again'.

El acuerdo también incluye los favoritos de los fans y los éxitos más populares como '(You Drive Me) Crazy', 'Stronger', 'I'm a Slave 4 U' y 'Gimme More'.

Es difícil exagerar la profundidad de este catálogo: hablamos de la banda sonora de toda una generación. El acuerdo abarca todo, desde la crudeza y la crudeza de "Piece of Me" hasta la energía que sacude las discotecas de "Till The World Ends". Y no se limita a los grandes éxitos.

El acuerdo asegura los derechos de canciones favoritas de los fans como "Circus", "Womanizer" y la atrevida "If U Seek Amy", junto con baladas emotivas como "Everytime".

Uniéndose a las filas de las leyendas

Ciertamente, no es la única superestrella que hace algo así. Britney, de hecho, está siguiendo un camino trillado, trazado por algunos de los nombres más importantes de la industria, quienes decidieron sacar provecho de su trabajo durante el auge del mercado.

La tendencia incluye a titanes de la industria como Bruce Springsteen, Bob Dylan, Paul Simon y Neil Young, quienes han vendido sus derechos por cientos de millones.

Superestrellas jóvenes como Shakira y Justin Bieber también han aprovechado el apetito del mercado por éxitos consolidados. Las leyendas del rock también participan; Stevie Nicks, por ejemplo, vendió el 80% de su catálogo editorial a Primary Wave en 2020.

En ese momento, se informó que los derechos de autor de Nicks estaban valuados en alrededor de £ 79 millones (100 millones de dólares), lo que resalta aún más la impresionante escala de la valoración reportada de Spears.

Hasta el momento, ni Britney Spears ni Primary Wave han emitido un comentario público oficial sobre la venta.