La ola de críticas contra el músico de rock Jack White por sus declaraciones sobre las composiciones de Taylor Swift después de que una reacción en línea sugiriera que él había calificado su música de aburrida.

El exlíder de The White Stripes publicó un mensaje en Instagram el 9 de marzo para abordar los titulares y las reacciones en las redes sociales que siguieron a una entrevista reciente con The Guardian.

En esa entrevista, Jack White habló sobre su estilo de composición y mencionó brevemente a Swift mientras explicaba por qué prefiere escribir sobre personajes de ficción en lugar de su propia vida.

A medida que la cita se difundía en línea, muchos titulares sugerían que la rockera había criticado la música de Swift. Los fans reaccionaron rápidamente, especialmente sus fieles seguidores, a menudo llamados "Swifties".

Algunos críticos en línea acusaron a White de hipocresía y señalaron canciones sobre sus propias experiencias personales. White respondió diciendo que los informes malinterpretaron lo que él quería decir.

"No dije que la música de Taylor Swift me pareciera 'aburrida'", escribió White en la publicación de Instagram. "O cualquier otro cebo que se esté inventando en internet".

En la entrevista original, le preguntaron a White si sus canciones eran autobiográficas. Respondió que normalmente no lo son. Al explicar su punto de vista, hizo referencia a la popularidad de las estrellas del pop que escriben sobre sus rupturas públicas.

"Ahora se ha vuelto muy popular el estilo de Taylor Swift de los cantantes pop escribiendo sobre todas sus rupturas que se hacen públicas", dijo White en la entrevista.

Agregó que escribir sobre su propia vida no es un estilo que personalmente le resulte interesante.

Jack White explica sus comentarios sobre la composición de sus canciones

Según White, su comentario se refería a su propio proceso creativo y no a una crítica a Swift.

Explicó en un mensaje de Instagram que escribir desde la imaginación le resulta más emocionante como compositor. Crear personajes e historias ficticias, dijo, hace que el proceso sea más atractivo.

Al mismo tiempo, White reconoció el enorme éxito de Swift y su fuerte conexión con los oyentes.

Dijo que está "muy feliz por ellos porque han logrado conectar con tantos amantes de la música a su manera", refiriéndose a los artistas que comparten historias personales en su música, informó



White también usó la publicación para hablar de su creciente frustración con los titulares en línea y la cobertura de entrevistas.

Dijo que la forma en que los comentarios se extraen de conversaciones más largas y se convierten en historias dramáticas lo ha hecho menos interesado en hacer entrevistas.

"Estos son los momentos en que cada vez me interesa menos hacer entrevistas", escribió White.

"Porque en la era de esta demanda masiva de clickbait y contenido, cualquier fragmento de algo interesante o fuera de lo común que pueda convertirse en drama es aprovechado y escupido como cebo".