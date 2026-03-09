Un empleado de Verizon fue despedido después de supuestamente intentar acceder a información personal vinculada a la cuenta de Taylor Swift. Según publicó en Reddit, el trabajador, descrito como un "swiftie" (un devoto fan de Taylor Swift), fue "despedido inmediatamente" después de que la gerencia descubrió la violación.

Si bien el incidente supuestamente ocurrió hace algún tiempo, recientemente resurgió en línea gracias a los fanáticos de Swift para elogiar la respuesta decisiva de la compañía.

Verizon tiene una política de tolerancia cero hacia los empleados que hacen mal uso de los sistemas internos, en particular cuando se trata de cuentas confidenciales de personas de alto perfil.

El usuario de Reddit señaló que la empleada se convirtió en un "chiste recurrente" en Verizon por perder su trabajo en lo que sus colegas describieron como "la manera más aleatoria e idiota posible".

Cómo las empresas de telecomunicaciones protegen a las celebridades

Si bien el empleado despedido puede haber visto la acción como un acto inofensivo de fanatismo, los relatos de celebridades son muy sensibles.

Empresas como Verizon implementan múltiples medidas de seguridad para evitar el acceso no autorizado, reconociendo que los fanáticos demasiado entusiastas pueden llegar a cometer acoso o algo peor.

Todo acceso a las cuentas VIP se registra y monitorea en tiempo real. Patrones inusuales, como que un empleado revise repetidamente la cuenta de una celebridad, pueden desencadenar una investigación inmediata. Esto genera responsabilidades y aumenta considerablemente el riesgo de espionaje interno.

Según la publicación de Reddit, es probable que las cuentas de Taylor Swift operen bajo alias o medidas de seguridad mejoradas para evitar violaciones, lo que es una práctica común entre clientes de alto perfil.

Las cuentas de famosos suelen usar alias o "números vanidosos", lo que dificulta la búsqueda de su información real. Además, los intentos de inicio de sesión pueden requerir autenticación multifactor, lo que garantiza que, incluso si alguien intenta acceder, no pueda eludir la seguridad sin las credenciales adecuadas.

Los motivos del empleado

Se informó que el trabajador despedido era un "swiftie" que pudo haber accedido a la cuenta por aburrimiento y no por malicia.

¡No, en serio! Lo irónico es que ella también era una swiftie y no le dio mucha importancia. Debería haberlo pensado mejor; creo que un día se aburrió en el trabajo y decidió buscarla. Nunca llegué a hablar con ella en persona, pero conocía gente de su equipo que se lo contó a todos.

Los comentaristas de Reddit especularon que el empleado podría haber tenido un comportamiento similar en empleadores anteriores, aunque no hay evidencia que respalde esta afirmación.

"Apuesto a que esa empleada ha trabajado en todas las compañías de telefonía móvil posibles y está intentando encontrar su número. Jajaja, la gente es tan tonta hoy en día. ¡El sentido común ya no es tan común!", decía un comentario.

Otros también se mostraron incrédulos de que un empleado perdiera su trabajo por eso. "Es realmente muy gracioso 😭😭😭. Nunca me imaginé arriesgando mi próximo sueldo para hablar con ninguna celebridad, y mucho menos con Taylor Swift".

En los inicios de los MMS y la mensajería móvil, algunos empleados de las compañías de telecomunicaciones podían acceder a la actividad de las cuentas. Esto incluía las marcas de tiempo de los mensajes y los registros de llamadas. Si bien esta capacidad se ha eliminado en gran medida debido a los protocolos de seguridad modernos, el contexto histórico recuerda a los usuarios la sensibilidad de los datos móviles.

Historial previo de piratería de cuentas telefónicas

Si bien es una suerte que Verizon haya actuado con rapidez, las herramientas de acceso de los empleados dentro de una empresa pueden ser utilizadas de forma abusiva para alcanzar cuentas de alto perfil.

También se informó previamente de un incidente en el que Verizon despidió a varios empleados por revisar los registros telefónicos de Barack Obama antes de su toma de posesión, a pesar de no tener una razón laboral legítima para hacerlo. Esto demuestra que el espionaje de los registros de figuras públicas por parte del personal de telecomunicaciones ya es un hecho.

Además de los empleados internos, los hackers han atacado repetidamente los teléfonos y las cuentas en la nube de famosos. El incidente de "Celebgate" provocó el robo de fotos y datos privados mediante phishing y su exposición pública, lo que afectó a muchas estrellas de renombre.