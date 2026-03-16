Al llegar a la ceremonia de 2026 en Los Ángeles, Gwyneth Paltrow lució un elegante vestido color marfil que, visto de frente, parecía discreto. Pero a medida que los fotógrafos la retrataban desde diferentes ángulos, el diseño reveló su detalle más sorprendente: unas dramáticas aberturas que recorrían casi toda la longitud de ambos lados del vestido.

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En cuestión de minutos, las redes sociales se llenaron de la misma pregunta: ¿cómo era posible que el vestido se mantuviera en su sitio?

La aparición de Paltrow marcó su regreso a los Oscar después de más de una década, y su atuendo se convirtió rápidamente en uno de los momentos de moda más comentados de la noche.

El esperado regreso de Gwyneth Paltrow a los Oscar

La actriz, que ganó el premio Óscar a la Mejor Actriz en 1999 por Shakespeare in Love , es conocida desde hace tiempo por su refinado estilo en la alfombra roja, prefiriendo a menudo las siluetas sencillas a los vestidos muy adornados.

Esta vez, se entregó por completo a esa estética, aunque con un toque atrevido.

Paltrow lució un vestido hecho a medida de Giorgio Armani Privé , la división de alta costura de la casa de moda italiana fundada por Giorgio Armani. Confeccionado en seda color marfil, el diseño columna sin tirantes encarnaba ese glamour discreto que se ha convertido en un sello distintivo del vestuario de la actriz en la alfombra roja.

De frente, el vestido parecía elegante y sobrio. Pero en cuanto se giró de lado, el verdadero diseño se hizo evidente.

La diseñadora detrás del vestido

En lugar de las tradicionales costuras laterales, el vestido se abría de forma espectacular a ambos lados, dejando al descubierto gran parte de las piernas de la actriz. El efecto fue impactante, elegante pero inesperadamente atrevido, y rápidamente se convirtió en uno de los looks más fotografiados de la noche.

Paltrow combinó el vestido con joyas de diamantes de Tiffany & Co., eligiendo piezas delicadas que aportaban brillo sin desviar la atención de la silueta. Completó el look con unos clásicos zapatos de tacón blancos de punta de Christian Louboutin, manteniendo así el estilo minimalista y elegante del conjunto.

El resultado fue un look que se sentía a la vez atemporal y moderno, un equilibrio que ha definido durante mucho tiempo el enfoque de Paltrow a la hora de vestir en la alfombra roja.

La ingeniosa construcción detrás del look viral

Por supuesto, vestidos como este rara vez se basan únicamente en la apariencia. Detrás de escena, una ingeniería meticulosa garantiza que todo permanezca en su lugar.

El elemento clave era el corpiño estructurado sin tirantes, que servía como principal sistema de soporte del vestido. Los diseñadores suelen incorporar corsés internos o varillas de refuerzo en los vestidos sin tirantes para fijar la prenda de forma segura al cuerpo.

En el caso de Paltrow, esta estructura oculta permitió que el vestido mantuviera su forma a pesar de las llamativas aberturas laterales.

Otro detalle sutil contribuyó a preservar la silueta del vestido: paneles transparentes adornados con cristales que conectaban la parte delantera y trasera de la tela. Estos paneles eran casi invisibles bajo luces brillantes, pero desempeñaron un papel esencial para mantener la estabilidad de la prenda.

Quizás el detalle más sorprendente fue lo que había debajo del vestido.

Paltrow lució unos pantalones transparentes brillantes debajo del vestido, que le aportaban cobertura y estructura. Aunque los pantalones solo se veían brevemente al moverse, contribuían al diseño general, asegurando que el look se mantuviera elegante en lugar de demasiado revelador.

En conjunto, estos elementos crearon la ilusión de un vestido atrevidamente abierto, al tiempo que mantenían la precisión y la seguridad necesarias para una aparición en la alfombra roja.

Una nueva tendencia emerge en la alfombra roja de los Premios Óscar de 2026.

El atrevido diseño de Paltrow también reflejó una tendencia de moda más amplia que se pudo observar a lo largo de los Premios de la Academia de 2026.

Varias celebridades optaron por vestidos con aberturas llamativas o recortes inesperados , lo que sugiere que los diseñadores están experimentando cada vez más con la estructura y la silueta en la alfombra roja.

Si bien los vestidos con aberturas han sido durante mucho tiempo un elemento básico de la moda en la temporada de premios, el espectacular diseño de doble cara del vestido de Paltrow le dio al look un toque distintivo.

Las redes sociales no paran de hablar de ello.

A medida que las imágenes de la alfombra roja circulaban por internet, los aficionados a la moda no tardaron en analizar el diseño inusual.

Algunos elogiaron la elegancia del vestido, mientras que otros se centraron en el reto técnico que suponía lograr que un diseño así funcionara.

Una usuaria de redes sociales escribió: "Todavía estoy tratando de entender la física de ese vestido".

Otro bromeó: "Parece sencillo hasta que te das cuenta de lo complicado que debe ser".

La curiosidad que despertó el vestido no hizo sino amplificar su impacto, convirtiendo la aparición de Paltrow en uno de los momentos de moda más memorables de la noche.

Otro momento memorable de la moda en los Oscar

Paltrow ha deslumbrado con varios looks inolvidables en la alfombra roja a lo largo de los años. Desde el vestido rosa pálido de Ralph Lauren que lució al recibir su Oscar en 1999 hasta el impactante vestido blanco con capa que estrenó en 2012, la actriz siempre ha apostado por diseños elegantes y llamativos.

Su aparición en 2026 siguió esa tradición, no a través de adornos elaborados, sino a través de un diseño ingenioso.

A veces, los momentos más impactantes en el mundo de la moda son aquellos que, a primera vista, parecen engañosamente sencillos.

En este caso, un elegante vestido color marfil, con detalles de sastrería oculta, paneles delicados y pantalones brillantes, fue suficiente para cautivar a la alfombra roja y dejar a los espectadores preguntándose exactamente cómo funcionaba todo.

Y quizás esa pregunta persistente — "¿cómo se mantuvo en pie?" — es precisamente lo que hizo que el momento fuera inolvidable.