Incluso las mujeres más bellas de Hollywood han tenido sus tropiezos en la alfombra roja, y la de los Óscar, la pasarela más importante del mundo de la moda, ha sido testigo de muchos de ellos.

Estrellas como Dakota Johnson, Jennifer Connelly, Kim Basinger, Charlize Theron y Uma Thurman han sido reconocidas durante mucho tiempo como iconos de estilo, apareciendo con frecuencia en las listas de las mejor vestidas. Pero en la noche más importante de Hollywood, incluso ellas han lucido atuendos inolvidables, y no por lo acertados.

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Algunos desastres de moda en los Oscar se convirtieron en historia de la cultura pop. Björk acaparó todas las miradas con su vestido de cisne, mientras que Faith Hill desfiló por la alfombra roja con un vestido en tonos pastel y arcoíris que aún figura entre los looks más polémicos de la ceremonia. Desde arriesgadas propuestas que resultaron contraproducentes hasta vestidos que simplemente no encajaban con la ocasión, estos atuendos demostraron que en los Premios de la Academia, el glamour nunca está garantizado.

Aquí tenéis algunos de los mayores desastres de moda de la noche de los Oscar, protagonizados por las estrellas más importantes del mundo.

En 2017, Dakota Johnson era conocida principalmente por 50 Cents of Shade. Tal vez por eso eligió este vestido de cuello alto color mantequilla de Gucci, que era de todo menos favorecedor.

Parece imposible pensar que Charlize Theron pudiera cometer un error de moda, pero lo hizo en los Premios Óscar de 2010, luciendo un vestido de Dior. No solo le quedaba mal, sino que la recreación de rosas en la zona del pecho parecía más improvisada que de alta costura.

Jennifer Connelly ganó un Oscar a la Mejor Actriz de Reparto en 2002. Lamentablemente, lo recogió con este vestido que la hacía parecer deslucida.

En una entrevista reciente con Us , Gena Davis compartió que le sorprendió recibir críticas por el minivestido de satén color marfil "hecho especialmente" para ella por Ruth Meyers y Bill Hargate, que lució en los Óscar de 1992. Se puede decir que a muchos les sorprende que ella se sorprenda.

Gwyneth Paltrow reconoció su desacierto de moda en los Óscar de 2002. " Hubo algunos problemas ... Me sigue encantando el vestido, pero debería haber llevado sujetador, un peinado sencillo con ondas playeras y menos maquillaje. Así, habría funcionado como yo quería: un toque punk en los Óscar".

Uma Thurman conmocionó al mundo (y no en el buen sentido) en la alfombra roja de los Oscar de 2004 , con su vestido de Christian Lacroix, el icónico diseñador de moda francés conocido por sus diseños de alta costura extravagantes e irreverentes.

Björk hizo historia en la moda de los Oscar en 2001 cuando llegó luciendo el ahora icónico vestido de cisne, un vestido blanco diseñado por Marjan Pejoski que se convirtió instantáneamente en uno de los looks más comentados de la alfombra roja de todos los tiempos. Ridiculizado por algunos y admirado por otros, el atuendo se transformó en un momento de la cultura pop que aún define el debate en torno a la moda audaz y arriesgada de los Oscar.

Faith Hill protagonizó uno de los looks más polémicos en la historia de los Óscar cuando llegó a la ceremonia de 2002 con un vestido Versace de arcoíris en tonos pastel, un atuendo que combinaba con su interpretación de "Somewhere Over the Rainbow" esa noche. Este colorido look se hizo tristemente célebre como uno de los riesgos de moda más criticados en la alfombra roja, recordado menos por su glamour que por su excesivo tono pastel.

Para recoger su estatuilla a Mejor Actriz de Reparto por LA Confidential , Kim Basinger eligió un vestido Escada de estilo retro-chic. Habría sido perfecto para los Óscar de 2018 si le hubieran ajustado bien y se hubiera tenido en cuenta la tela. Las arrugas no están a la última moda.

Ahora que estamos bien entrados en la década de 2020, la mayoría de las actrices llegan a los Óscar con la ayuda de estilistas profesionales que diseñan meticulosamente cada look para la alfombra roja. Aun así, siguen ocurriendo errores de moda, y los Premios de la Academia de este año podrían añadir otro vestido inolvidable a la lista de desaciertos en la alfombra roja de los Óscar.