Jennifer Lawrence vuelve a convertir una salida informal por Nueva York en un momento de moda, esta vez con unos llamativos pantalones que evocan el estilo de principios de los 2000. Vista en las calles de la ciudad, la actriz ganadora del Oscar lució un look divertido y llamativo, compuesto por unos pantalones de lentejuelas que recuerdan al estilo de la era Y2K.

El conjunto pone de relieve su constante habilidad para combinar la comodidad con piezas llamativas, demostrando que incluso la ropa de diario puede tener un toque de alta costura .

Si bien ya ha lucido sus llamativas bailarinas y las chanclas favoritas del mundo de la moda, Lawrence presentó otro básico para el buen tiempo: los pantalones elegantes.

Jennifer Lawrence luce un look casual y glamuroso con pantalones de lentejuelas.

Según Vogue , Lawrence demostró una vez más que vestirse de forma informal no tiene por qué significar pasar desapercibida, al salir a la calle en Nueva York combinando la comodidad con un toque atrevido y vanguardista.

La actriz, a quien se vio paseando a su bebé en un cochecito, optó por un look sencillo pero llamativo, combinando un polo rojo de manga larga con unos pantalones rosas vaporosos de Siedrés. Los pantalones, ligeros y decorados con lentejuelas plateadas y sutiles tachuelas que brillaban con cada paso, acapararon todas las miradas.

Su estilismo ofreció varios detalles destacables. Al igual que en su reciente aparición con el conjunto de mezclilla, Lawrence demostró que no teme crear un look a partir de una prenda llamativa. Completó el atuendo con bailarinas color mostaza, un collar largo de cuentas de Tory Burch con un colgante de concha marina y gafas de sol extragrandes de Thistles.

Su combinación de colores llama la atención, al unir un rojo cereza intenso con un rosa salmón suave para lograr un contraste ligeramente inesperado.

En particular, demostró que el estilo excepcional y la comodidad pueden ir de la mano, adoptando siluetas relajadas sin renunciar al impacto.

Mientras tanto, unos días antes, fue vista tomando un café en la ciudad de Nueva York, atrayendo la atención de fotógrafos y observadores de moda por igual, según informó AOL .

Su estilo lograba ese equilibrio característico entre lo relajado y lo intencional, un enfoque distintivo por el que se ha hecho conocida.

La pieza central del conjunto era una camiseta retro de The Beatles debajo de un cárdigan rojo, creando un llamativo contraste de colores primarios. La combinación resultaba sencilla pero a la vez cuidada, lo que refuerza la habilidad de Lawrence para transformar prendas básicas cotidianas en piezas con un estilo sutil pero elegante.

Los pantalones favoritos de Jennifer Lawrence demuestran que la comodidad siempre está de moda.

Y si su último look llamativo con lentejuelas demuestra su talento para vestir con audacia, también se relaciona con una tendencia recurrente en el vestuario de Lawrence: su predilección por pantalones elegantemente sencillos que combinan comodidad y estilo.

En enero de 2026, Who What Wear señaló que el actor había sido fotografiado repetidamente saliendo con pantalones negros sencillos, optando con frecuencia por el modelo Colby de La Ligne.

A primera vista, los pantalones holgados parecen discretos, pero se han convertido silenciosamente en una pieza clave de su uniforme informal, reforzando la idea de que la comodidad y la elegancia pueden ir de la mano.

Si bien los pantalones sin cierre no son ninguna novedad, Lawrence les ha dado un toque moderno mediante combinaciones inesperadas. Desde zapatillas Mary Jane hasta abrigos extragrandes y bolsos con tachuelas, sus elecciones de estilo añaden personalidad a prendas minimalistas, un enfoque que no ha pasado desapercibido para los expertos en moda.

El resultado es una fórmula moderna, práctica y a la vez ambiciosa, que convierte sus característicos pantalones en una prenda básica con la que el público puede identificarse, a la vez que marca tendencia.