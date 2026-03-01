Los Actors Awards están estrenando nombre en este 2026, como hicieron la mayoría de los actores que desfilaron con sus mejores galas por la alfombra roja del Shrine Auditorium de Los Ángeles. A diferencia de otros premios, las artistas parecieron decidir que no estaban dispuestas a que la moda fuera solo una colección de diferentes vestidos negros, aunque sí hubo claras tendencias.

Los vestidos lenceros estuvieron a la orden del día, la que más impactó con uno de estos looks fue la superestrella latina Jenna Ortega, que siguió con su estilo sensual y elegante, pero esta vez dejó atrás el maquillaje semipálido y las cejas claras. El vestido era una belleza, pero su maquillaje demostró una vez más el poder que tiene para cambiar caras y dominar una conversación. Emma Stone y Mía Goth también abrazaron el look lencero, cada una a su estilo, y no fueron las únicas. Esta silueta fue una de las más vistas de la noche.

Otra tendencia clara fueron las plumas, como ya lo había anunciado Rosalía en los Goya el sábado en la noche. Parker Posey las llevó en las mangas y los ruedos de su maravilloso vestido rosa claro, así como lo hizo Fran Drescher en las mangas y Odessa A'zion en el mono que la hacía ver como una rockstar. Sheryl Lee Ralph

La anfitriona de la noche, Kristen Bell se cambió varias veces, pero en la alfombra de Los Actors Awards, que antes se llamaban los SAG-AFTRA Awards, llevó un look de gris plateado, que hizo quedar aun peor a Thalía y el look que llevó a ese despliegue de moda inicial en Premio Lo Nuestro.

Teyana Taylor sigue dejando bocas abiertas con sus atuendos, para esta noche, la actriz y cantante, nominada también al Oscar por One Battle After Another, fue vestida por Tom Browne, quien no solo abrazó su maravillosa silueta, sino que creó una obra de arte con la tela pintada sobre su cuerpo.

Claro que hubo negro, era de esperarse. Ha sido el color de la temporada de premios de 2026. Las que escogieron irse por la clásica tendencia fueron Eiza González, Calista Flockhart, Kerry Washington, Sarah Paulson y Sofía Carson.

Decimos que te mostraremos los mejores y peores vestidos, pero la verdad es que en este caso no hubo peores, solo menos buenos. Aquí los tienes.