Phil Campbell, el guitarrista que ayudó a dar forma al sonido potente y vertiginoso de Motörhead durante más de 30 años, ha fallecido a los 64 años.

Su familia anunció la noticia este fin de semana a través de la cuenta de Instagram de su última banda, Phil Campbell and the Bastard Sons.

En un comunicado, la familia de Campbell informó que falleció en paz tras una grave lucha contra una enfermedad.

"Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestro querido padre, Philip Anthony Campbell, quien falleció pacíficamente anoche tras una larga y valiente lucha en cuidados intensivos después de una compleja operación mayor", decía el mensaje.

Según la BBC , la familia lo describió como "un esposo devoto, un padre maravilloso y un abuelo orgulloso y cariñoso, conocido afectuosamente como 'Bampi'".

Añadieron que era muy querido y que su música y sus recuerdos perdurarían.

Nacido en Gales en 1961, Campbell comenzó su carrera en la década de 1970 con la banda de metal Persian Risk. Su gran oportunidad llegó en 1984 cuando Lemmy Kilmister, líder de Motörhead, lo invitó a unirse a la banda tras la partida del guitarrista Brian Robertson.

Campbell se unió al grupo en un momento en que otro guitarrista, Michael "Würzel" Burston, también formaba parte de la banda.

Motörhead guitarist Phil Campbell has passed away at the age of 64 pic.twitter.com/DoB1H2jSJr — 🎸 Rock History 🎸 (@historyrock_) March 14, 2026

Mikkey Dee rinde homenaje a su difunto compañero de banda Phil Campbell.

Campbell hizo su primera aparición en un álbum de Motörhead, Orgasmatron, en 1986. Durante las siguientes tres décadas, se convirtió en el guitarrista que más tiempo permaneció en la banda.

Durante su etapa con el grupo, grabó 16 álbumes y contribuyó a crear el potente sonido de guitarra que caracteriza los himnos de heavy metal de Motörhead, incluyendo canciones ligadas a su estilo clásico como Ace of Spades.

Motörhead siguió actuando hasta 2015, año en que la banda se disolvió tras la muerte de Kilmister. Posteriormente, Campbell se mantuvo activo en la música. En 2016, formó Phil Campbell and the Bastard Sons, una banda que incluía a sus tres hijos.

El grupo lanzó tres álbumes: The Age of Absurdity (2018), We're the Bastards (2020) y Kings of the Asylum (2023). Campbell también lanzó un álbum en solitario, Old Lions Still Roar , en 2019, según informó Billboard .

A principios de este año, los Bastard Sons cancelaron una gira europea prevista debido a recomendaciones médicas recibidas por Campbell. En aquel momento, no se reveló el problema de salud exacto.

Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, no tardaron en llegar los homenajes. Mikkey Dee, antiguo baterista de Motörhead, compartió un emotivo mensaje en honor a su compañero de banda de tantos años.

"Era el tipo más gracioso que he conocido y el mejor guitarrista de rock con el que he tocado", escribió Dee. "Su carisma y su sensibilidad para la música rock eran excepcionales".

La cantante alemana de metal Doro Pesch también compartió su dolor, diciendo que estaba "sin palabras" y agradecida de haber podido llamar amiga a Campbell.