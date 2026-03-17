Aunque no es el modo de juego más popular de " Fortnite ", los fans llevaban mucho tiempo pidiendo una actualización para salvar el mundo, y ahora Epic Games ha anunciado que pronto estará disponible de forma gratuita.

El modo Salvar el Mundo de Fortnite ahora es gratuito.

Hace unos días, Epic Games dio varias pistas y adelantos sobre un anuncio importante en el juego. Ahora, la compañía ha confirmado que el modo Salvar el Mundo de Fortnite pasará a ser gratuito.

Según el anuncio, el modo de juego Salvar el Mundo pronto se convertirá en una experiencia gratuita dentro del juego de disparos y acción a partir del 16 de abril.

Esta experiencia también ampliará su acceso a diferentes plataformas de juego, incluyendo PC, PlayStation, Xbox, la nube y Nintendo Switch 2, ofreciéndola esencialmente a más jugadores en todo el mundo.

Epic Games invita a los jugadores a preinscribirse para la renovación del modo de juego, ofreciendo más recompensas dentro del juego a todos los preinscritos, incluyendo un obsequio especial de la compañía.

Qué esperar de 'Fortnite' Salvar el Mundo

El modo Salvar el Mundo de Fortnite es uno de los modos de juego originales introducidos por Epic Games allá por 2017, meses antes que el famoso modo Battle Royale.

Sin embargo, Salvar el Mundo es más conocido por ser una experiencia de acceso de pago, donde aquellos que tienen el Paquete de Fundadores y otros paquetes obtienen acceso exclusivo a este modo de juego.

GameRant informó que la cantidad de jugadores de Salvar el Mundo disminuyó con los años, y los fanáticos del modo pidieron una actualización importante a Epic Games para salvarlo.

Los fans también pidieron a Epic que lo transformara en un modo de juego gratuito, similar al Battle Royale y otros modos introducidos en el juego.

Solo nueve años después, Epic atendió las súplicas de los fans de Salvar el Mundo e hizo que el modo fuera gratuito.