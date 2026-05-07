Jello Biafra, cofundador de Dead Kennedys, está mostrando una gran mejoría tras sufrir un derrame cerebral grave a principios de este año, según una reciente actualización compartida con sus fans.

Según un comunicado publicado durante el fin de semana, Biafra "está progresando satisfactoriamente", con señales alentadoras tanto en el habla como en la capacidad de razonamiento, informó Rolling Stone .

"Ha recuperado casi por completo el habla y, cognitivamente, es como si el derrame cerebral nunca hubiera ocurrido", decía el mensaje. Si bien el lado izquierdo de su cuerpo aún está débil, ha mejorado notablemente desde la emergencia médica.

El ícono del punk fue trasladado de urgencia al hospital a principios de marzo tras sufrir un derrame cerebral hemorrágico. Esta afección le provocó entumecimiento en todo el lado izquierdo del cuerpo. Biafra explicó posteriormente que el derrame cerebral estaba relacionado con la hipertensión arterial y ocurrió cuando intentaba levantarse de la cama.

Recordaba el momento con claridad, diciendo que su pierna izquierda cedió repentinamente y no pudo detener la caída porque su brazo no respondía.

Jello Biafra, former frontman of punk legends the Dead Kennedys, has recovered most of his speech and cognition after suffering a stroke earlier this year.https://t.co/cscYAFVdQQ — Rolling Stone (@RollingStone) May 5, 2026

Jello Biafra se acerca a su regreso a casa

Biafra aseguró a sus seguidores que su estado era estable, pero que le esperaba un largo periodo de rehabilitación. Ahora, la última actualización muestra su gran progreso en tan solo unas semanas. La nota añade que es "mucho más independiente que antes" y que podría regresar a casa esta misma semana.

Según Yahoo , el mensaje, escrito por Anne-Marie Anderson de su sello discográfico Alternative Tentacles, también agradecía a los fans su apoyo. "Gracias de nuevo por la gran muestra de apoyo. Ha significado muchísimo para él", decía.

Biafra es ampliamente conocido por haber contribuido a dar forma a la escena punk a finales de los años 70 y durante los 80. Lideró Dead Kennedys desde 1978 hasta la disolución de la banda en 1986. Aunque el grupo se reunió años después, Biafra no ha vuelto a actuar con ellos desde entonces.

En los últimos años, ha seguido publicando música. Su último álbum de larga duración, Tea Party Revenge Porn , salió en 2020. También lanzó varios sencillos en 2024, incluyendo una versión de "Punch", y colaboró en trabajos de otros artistas.