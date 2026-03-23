La última fragancia de Bella Hadid es mucho más que un perfume: es un viaje al pasado. La supermodelo, que ha causado sensación con su línea Ôrəbella , acaba de presentar Jasmine Blues Parfum, una fragancia de edición limitada inspirada en los jardines de la casa donde pasó su infancia.

Hadid recuerda pasear junto a muros cubiertos de jazmín y detenerse junto a estanques donde florecían lotos azules. Esa sensación de calma y curiosidad es lo que quería capturar. "Es íntimo, curioso e infinitamente puro", dijo, reflexionando sobre cómo esas primeras experiencias moldearon su amor por los perfumes.

A diferencia de muchos perfumes, Jasmine Blues no se trata solo de oler bien. Está diseñado para brindar una sensación relajante y estimulante, fomentando una alegría serena que, según Hadid, proviene de reconectar con recuerdos sencillos de la infancia.

Un jardín en una botella

Para Hadid, Jasmine Blues es casi como embotellar una emoción. La fragancia combina delicadas flores blancas con toques de frescura, concebida para evocar la ligereza de las mañanas de primavera que pasaba explorando el jardín de su infancia.

"Quería que se desplegara sobre la piel como círculos en un estanque", explicó, "para recordar a la gente ese tipo de asombro que a veces olvidamos de adultos".

Hay algo sutilmente personal en esa descripción; no es una palabra de moda en los comunicados de prensa, sino un atisbo de los momentos que la inspiraron.

Una fragancia que se siente tan bien como huele.

Fiel a la filosofía de Ôrəbella, Jasmine Blues es una fragancia respetuosa con la piel y sin alcohol, centrada en el bienestar. Su aroma incluye eucalipto para mayor claridad, palmarosa para elevar el ánimo y bergamota para aportar luminosidad y optimismo.

Más allá de sus elementos de aromaterapia, la fragancia se asienta sobre la base Ôrelixir de Ôrəbella: una nutritiva mezcla de hongo de nieve y aceites como camelia, almendra, oliva, jojoba y karité. El resultado es un perfume que suaviza la piel a la vez que perfuma delicadamente el ambiente con notas florales.

Hadid recomienda agitar el frasco antes de usarlo para mezclar las dos capas, un pequeño ritual que hace que la fragancia se sienta más viva, casi como despertar el recuerdo que representa.

La botella que cuenta una historia

Jasmine Blues se presenta en el característico frasco con forma de geoda de Ôrəbella, esta vez en un tono azul vaquero apagado. Si bien el diseño es llamativo, también es agradable al tacto, invitando a detenerse en sus curvas y texturas, tal como Hadid se detiene en los recuerdos que inspiraron la fragancia.

La fórmula bifásica de doble capa es visible a través del cristal, un sutil recordatorio de que cada fragancia cuenta una historia por capas: la base nutritiva y las delicadas notas de aromaterapia trabajan juntas para crear una experiencia tanto sensorial como emocional.

Siguiendo los pasos de lanzamientos anteriores

Los lanzamientos anteriores de Hadid también han combinado historia y aroma. Eternal Roots, por ejemplo, era un ramo frutal de lichi, pimienta rosa, flor de frambuesa y papiro, que celebraba el crecimiento personal y la reflexión. Por su parte, Salted Muse, una fragancia de inspiración marina con un precio de 60 libras (72 dólares), se convirtió en una de las favoritas galardonadas por su ambiente seductor y poco convencional.

Jasmine Blues continúa esa tradición, ofreciendo una fragancia que se siente íntima, reflexiva y, sobre todo, personal; menos centrada en seguir las tendencias y más en invitar a la gente al mundo de Hadid.

Un recordatorio de edición limitada para hacer una pausa

La primavera, la nostalgia y la alegría serena son los hilos conductores de Jasmine Blues. Para Hadid, esta fragancia no es solo estacional; es un recordatorio para detenerse y apreciar los pequeños detalles, para reconectar con recuerdos que suavizan la vida.

"Es un reflejo de la fascinación que sentía de niña", dijo. "Espero que la gente sienta un poco de esa magia cuando lo use".

Cómo usarlo

Para disfrutar al máximo de su fórmula bifásica, agite suavemente para mezclar las capas y luego aplique en los puntos de pulso. Con el tiempo, la fragancia se despliega en la piel, dejando un delicado aroma floral y un sutil efecto hidratante. Es el tipo de perfume que invita a relajarse y apreciar el ritual de usarlo.