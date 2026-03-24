Una foto tomada por un testigo del actor surcoreano Seo Kang-joon en el set de su próximo drama, que provisionalmente se titula "Another Love But You", ha generado mucha conversación en los foros en línea.

Según los informes, la foto muestra al actor caracterizado durante el rodaje. Esto ha generado diversas reacciones sobre su apariencia y la trama de la historia.

Según publicaciones en theqoo , la foto rápidamente se hizo popular entre los usuarios, quienes estaban entusiasmados con el regreso del actor a la gran pantalla. "Esto ya es una locura", comentó alguien, demostrando el entusiasmo inicial por la iniciativa.

Algunas personas se preguntaban cuánto se parecía el actor a otras personas famosas. En un caso, un comentarista preguntó: "¿Por qué veo similitudes entre sus rasgos y los de Moon Heejun?". Otro usuario respondió: "¿Eh...?", refiriéndose a Moon Heejun, lo que demuestra que la gente tiene opiniones diversas sobre la serie.

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Otros comentarios destacaron la admiración que la gente sentía por la ética de trabajo de Seo. Un usuario comentó: "Me gusta lo trabajador que es", lo que demuestra que aún apoyan la carrera del actor. Otro comentario decía: "¡Guau, al verlo así, las líneas de su rostro son bastante marcadas!", lo que aludía a los cambios en su apariencia en pantalla.

La gente también habló sobre cómo se comparaban con otros artistas. Una persona dijo: "Veo a Minho de Shinee", en referencia a Minho, mientras que otra simplemente dijo: "Ja... Kangjoon", lo que mostró una respuesta más emotiva o reflexiva.

Pannchoa compartió posteriormente la publicación, que generó reacciones encontradas. Algunos se mostraron entusiasmados con la premisa de la serie. Una persona escribió: "Estoy súper feliz. Es divertido cuando alguien en una relación empieza a dudar sobre otra persona, ¿no?". Esto sugiere una trama romántica compleja.

Pero no todas las reacciones fueron positivas. Alguien comentó: "No creo que haya salido muy bien en esta foto... no se parece a Seo Kangjoon", lo que sugiere insatisfacción con la imagen. Otro añadió: "Se le nota la edad...", reflejando una perspectiva más crítica.

Aunque las opiniones son diversas, la atención que recibe en internet demuestra que el público sigue interesado en los proyectos de Seo Kang-joon. El actor, conocido por sus papeles en películas y series de televisión, cuenta con numerosos seguidores, y los primeros avances de su próximo trabajo parecen generar aún más expectación.

"Another Love But You" aún no tiene fecha de estreno ni reparto.