El magnate de los medios Byron Allen vuelve a estar en el centro de atención después de que CBS confirmara que su serie de comedia Comics Unleashed reemplazará a The Late Show de Stephen Colbert tras la última emisión del programa a finales de este mes.

El anuncio ha generado un amplio debate en la industria del entretenimiento, y muchos espectadores sienten curiosidad por los antecedentes de Allen , su imperio mediático multimillonario y cómo se convirtió en una de las figuras más poderosas de la televisión.

CBS anuncia un sustituto temporal para 'The Late Show with Stephen Colbert'.

CBS reveló recientemente que, a partir del 22 de mayo, emitirá dos episodios seguidos de Comics Unleashed con Byron Allen en el codiciado horario de las 13:35, anteriormente ocupado por Colbert. Posteriormente, la cadena también emitirá el concurso Funny You Should Ask, producido por Allen, dentro de su programación nocturna.

Allen, ahora uno de los ejecutivos de medios más ricos de Hollywood, saltó a la fama como comediante de stand-up. Según informes, se convirtió en el comediante más joven en presentarse en The Tonight Show Starring Johnny Carson cuando apareció con tan solo 18 años. El propio Colbert hizo referencia recientemente al histórico debut de Allen al hablar de la transición a CBS, calificándolo de "fascinante" y elogiando su larga trayectoria en el mundo del espectáculo.

Si bien muchos espectadores reconocen a Allen por Comics Unleashed , su influencia va mucho más allá de la televisión de comedia. En las últimas dos décadas, transformó su empresa, Allen Media Group, en un importante conglomerado de entretenimiento con participaciones en cadenas de televisión, canales meteorológicos, plataformas digitales y programas sindicados. Según estimaciones del sector , su patrimonio neto ronda los mil millones de dólares , lo que lo convierte en una de las figuras más ricas del mundo de los medios.

¿Cuál es el programa que sustituirá a 'The Late Show with Stephen Colbert' en la CBS?

Comics Unleashed , que se estrenó en 2006, presenta paneles de comediantes que realizan monólogos y debaten sobre temas de comedia en formato de programa de entrevistas. El programa se emitió previamente en sindicación antes de regresar a CBS en los últimos años. Según se informa, los costos de producción relativamente bajos del programa, en comparación con los programas nocturnos tradicionales, lo hicieron atractivo para los ejecutivos de CBS, ya que las cadenas siguen adaptándose a los cambios en los hábitos de audiencia y a la disminución de los ingresos publicitarios en la televisión nocturna.

Este cambio se produce en medio de una profunda transformación en la industria de la televisión nocturna. CBS anunció el año pasado que The Late Show with Stephen Colbert finalizaría en mayo de 2026, poniendo fin a la longeva franquicia lanzada por David Letterman en 1993. Los ejecutivos de la cadena citaron presiones financieras y cambios en el comportamiento de la audiencia, en particular el creciente interés de los espectadores más jóvenes por ver fragmentos en línea en lugar de programas completos en televisión.

La decisión ha generado críticas por parte de algunos veteranos de los programas nocturnos. Letterman acusó recientemente a los ejecutivos de CBS de priorizar las ganancias sobre la creatividad , argumentando que la cadena simplemente buscaba una programación más económica. Mientras tanto, el comediante Conan O'Brien bromeó públicamente sobre la supuesta "compra" de Allen por parte del espacio publicitario , reflejando el debate generalizado en la industria sobre el futuro de la programación nocturna en las cadenas de televisión.

A pesar de las críticas, Allen ha presentado la oportunidad como una celebración de la comedia. En declaraciones anteriores, afirmó que creó Comics Unleashed originalmente para brindar a los comediantes una plataforma para "hacer reír a la gente".

Los ejecutivos de CBS también han recalcado que la programación de Allen podría ser solo una solución temporal mientras la cadena explora ideas a largo plazo para el futuro de su programación nocturna. Sin embargo, esto podría cambiar dependiendo del rendimiento de Comics Unleashed en la segunda mitad del año.