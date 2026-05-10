El tema "Go" de The Chemical Brothers , publicado en 2015, está experimentando un potente regreso tras aparecer en el nuevo thriller de Netflix, "Apex".

El uso de la canción en una escena clave de la película ha provocado un aumento importante en las reproducciones en streaming, lo que ha vuelto a poner este éxito electrónico en el punto de mira del público casi una década después de su lanzamiento.

Según datos de Luminate, "Go" experimentó un aumento del 429% en las reproducciones bajo demanda en Estados Unidos durante la semana posterior al estreno de la película el 24 de abril.

La canción pasó de 92.000 reproducciones entre el 17 y el 23 de abril a 487.000 reproducciones entre el 24 y el 30 de abril. Antes del estreno de la película, tenía un promedio de entre 13.000 y 14.000 reproducciones diarias.

Según informó Se7en , esa cifra se disparó a 127.000 tan solo el 30 de abril, lo que demuestra la rapidez con la que creció el interés del público.

Su renovada popularidad también ha traído de vuelta la canción a las listas de éxitos. "Go" se encuentra actualmente en el puesto número 5 de la lista Dance Digital Song Sales, lo que supone un sorprendente regreso para un tema lanzado originalmente en mayo de 2015.

Originalmente fue el segundo sencillo del álbum Born in the Echoes de The Chemical Brothers y contó con la voz de Q-Tip.

The Chemical Brothers’ ‘Go’ Sees 429% Streaming Surge After ‘Apex’ Synchhttps://t.co/eAWlGGfIVw — billboard (@billboard) May 6, 2026

La elección de canciones de Taron Egerton ayuda a impulsar 'Go'.

El éxito de la canción está estrechamente ligado a su inclusión en "Apex", que ahora es la película número uno a nivel mundial en Netflix.

En la película, la canción suena durante un momento de tensión entre los personajes Sasha, interpretada por Charlize Theron, y Ben, interpretado por Taron Egerton.

En la escena, Ben le dice a Sasha que tiene hasta que termine la canción antes de que él empiece a perseguirla, convirtiendo la música en una cuenta atrás para su supervivencia.

Según Billboard , el director Baltasar Kormákur explicó que la idea surgió durante el desarrollo del guion. "Originalmente, en el guion, [la frase era] 'Diez minutos y vendré a por ti'", dijo.

"Se nos ocurrió la idea de que él iba a poner una canción, y cuando la canción terminara, iría tras ella."

Kormákur también reveló que Egerton tuvo un papel importante en la selección del tema. "Taron trajo esta canción de The Chemical Brothers", dijo.

"Al principio hubo cierta resistencia, pero lo intentamos, y una vez que Taron interpretó la escena con ella, todos estuvieron de acuerdo: funcionó a la perfección."