LONDRES — Catalina, princesa de Gales, viajará al norte de Italia esta semana para una visita de trabajo en solitario de dos días, lo que supone su primer compromiso real oficial en el extranjero desde que se sometió a un tratamiento contra el cáncer y marca otro hito importante en su regreso gradual a los deberes públicos.

El Palacio de Kensington anunció el miércoles que la futura reina, de 44 años, visitará Reggio Emilia los días 13 y 14 de mayo para conocer el reconocido enfoque de la ciudad en la educación y el desarrollo de la primera infancia. Este viaje se alinea con su pasión de toda la vida por apoyar a los niños pequeños y amplía el alcance internacional del Centro Real para la Primera Infancia.

Este será el primer viaje real al extranjero de Catalina desde que acompañó al príncipe Guillermo a Boston en diciembre de 2022. No ha participado en compromisos internacionales prolongados en más de tres años, tras el diagnóstico de cáncer que se anunció en marzo de 2024.

Un proyecto apasionante se vuelve global.

El enfoque Reggio Emilia, desarrollado en la ciudad italiana tras la Segunda Guerra Mundial, enfatiza el aprendizaje autodirigido, la creatividad, las relaciones sólidas y entornos donde "la naturaleza y las relaciones humanas afectuosas se unen para apoyar el desarrollo infantil", según comunicados del palacio. Se espera que Catalina se reúna con educadores, padres, niños y líderes locales durante su visita.

Un portavoz del Palacio de Kensington declaró que la princesa está "muy ilusionada con su visita a Italia la semana que viene y con la oportunidad de conocer de primera mano" los métodos innovadores. El viaje representa un "importante paso adelante" para llevar su labor en la primera infancia al ámbito internacional.

Catherine fundó el Centro de la Fundación Real para la Primera Infancia en 2021 para destacar la importancia crucial de los primeros cinco años de vida. Ella lo ha descrito como la obra de su vida, impulsada por investigaciones que demuestran que las experiencias positivas en la primera infancia influyen en los resultados a lo largo de la vida en materia de salud, educación y bienestar emocional.

Lucha contra el cáncer y regreso gradual

Catherine reveló en marzo de 2024 que se había sometido a una cirugía abdominal mayor en enero de ese año, seguida de quimioterapia preventiva para un tipo de cáncer no especificado. Se retiró de sus funciones públicas durante el tratamiento, pero compartió emotivas actualizaciones, incluyendo un conmovedor mensaje en video en marzo de 2024 y la confirmación en enero de 2025 de que estaba en remisión.

Su regreso a la vida real se ha llevado a cabo con cautela. Retomó sus apariciones familiares en el desfile Trooping the Colour en junio de 2025, asistió a Wimbledon y aumentó gradualmente su carga de trabajo a lo largo de 2025 y principios de 2026. Sus recientes compromisos en Londres la mostraron de buen humor mientras se preparaba para el viaje a Italia.

El hecho de que viaje sola a Italia subraya su creciente confianza para retomar una agenda más completa mientras gestiona sus niveles de energía tras el tratamiento. Los asistentes del palacio han recalcado que su salud sigue siendo la prioridad, y que todos los viajes y actividades se planifican en consecuencia.

Importancia para la Familia Real

El anuncio llega en un momento en que la monarquía atraviesa múltiples transiciones. El rey Carlos III continúa su tratamiento contra el cáncer y su recuperación, mientras que el príncipe Guillermo compagina sus crecientes responsabilidades con el apoyo a su esposa. Se espera que los tres hijos de la pareja —el príncipe Jorge, de 12 años, la princesa Carlota, de 11, y el príncipe Luis, de 8— permanezcan en el Reino Unido durante este breve viaje.

Los observadores de la realeza ven la visita a Italia como un símbolo de la resiliencia de Catalina y su compromiso con sus patronazgos. También pone de relieve el poder blando de Gran Bretaña a través de la diplomacia cultural y educativa, que se basa en los lazos de larga data con Italia.

Los fans y simpatizantes reaccionaron con alegría en las redes sociales, elogiando la dedicación de Catherine. Muchos destacaron la importancia personal de su regreso a sus funciones internacionales tras un periodo difícil. "¡Qué noticia tan maravillosa! Kate es una inspiración", comentó un usuario en las redes sociales.

Mirando hacia el futuro

Los detalles del itinerario aún son limitados, pero se espera que el programa de dos días incluya visitas a centros de educación infantil, charlas con expertos y oportunidades para observar prácticas en el aula. No se prevén actividades oficiales, con el fin de mantener el enfoque en su labor benéfica.

Este viaje se produce tras los recientes compromisos nacionales de Catalina y precede a una apretada agenda de verano que podría incluir más apariciones públicas con la familia. Además, sienta las bases para posibles futuras giras internacionales conjuntas con el príncipe Guillermo.

La franqueza de Catherine al hablar de su proceso de salud ha tenido una gran repercusión, concienciando sobre el cáncer y animando a otras personas que se enfrentan a batallas similares. Su énfasis en la primera infancia sigue siendo un tema recurrente, incluso mientras compagina su recuperación con sus responsabilidades reales.

Mientras la Princesa de Gales se prepara para su viaje a Reggio Emilia, la visita promete no solo impulsar su causa emblemática, sino también mostrar su fortaleza y optimismo tras superar un grave problema de salud. Para una mujer que se ha convertido en una de las figuras más admiradas de la familia real, este regreso a la escena internacional representa un nuevo capítulo lleno de esperanza.

Italia, con su rica historia y su filosofía educativa pionera, ofrece un escenario idóneo para la primera misión en el extranjero de Catalina tras su tratamiento. Al pisar suelo extranjero una vez más, el mundo estará pendiente de una princesa que ha afrontado la adversidad con entereza y ha emergido más comprometida que nunca con marcar la diferencia para los más jóvenes de la sociedad.