Tras casi tres décadas, el caso de la estudiante universitaria Kristin Smart se reabre cuando los investigadores ejecutan una orden de registro para encontrar sus restos en la casa de Susan Flores, madre del asesino convicto Paul Flores, en Arroyo Grande, en el condado de San Luis Obispo, California.

La última vez que se vio a Smart fue con Paul Flores, también estudiante de la universidad, cuando se dirigían a su residencia universitaria en la Universidad Estatal Politécnica de California tras una fiesta de fin de semana. Flores fue condenado a cadena perpetua por el asesinato de Kristen Smart; sin embargo, sus restos aún no han sido localizados, según el LA Times .

Kristen Smart desapareció en mayo de 1996, cuando tenía 19 años. Fue declarada legalmente muerta en 2002, tras años de búsquedas e investigaciones infructuosas.

Las autoridades ejecutan una nueva orden de registro en el marco de una investigación en curso.

Las autoridades de la Oficina del Sheriff del Condado de San Luis Obispo confirmaron haber ejecutado la orden de registro el miércoles 6 de mayo de 2026.

"La Oficina del Sheriff del Condado de San Luis Obispo está llevando a cabo una investigación adicional sobre la propiedad ubicada en la cuadra 500 de East Branch Street en Arroyo Grande. Esta investigación está relacionada con la desaparición de Kristin Smart. Esta acción es resultado de una orden de registro firmada por un juez del Tribunal Superior", reza el comunicado oficial.

Además, el comunicado afirma que la Oficina del Sheriff sigue comprometida con la búsqueda de los restos de Kristin y su regreso a su familia. "La Oficina del Sheriff mantiene su compromiso de traer a Kristin de vuelta a casa con su familia".

Las autoridades recalcaron que la investigación sigue activa y en curso.

El foco de atención en casos de crímenes reales y las búsquedas previas renuevan el interés.

El caso de Kristin Smart ha seguido atrayendo la atención nacional a lo largo de los años, en parte debido a la amplia cobertura mediática y a la popularidad del podcast de crímenes reales Your Own Backyard,

El podcast contribuyó a reavivar el interés público en la desaparición y, según se informa, animó a más testigos a presentarse. Varios medios señalaron que el creador del podcast, Chris Lambert, siguió de cerca los acontecimientos relacionados con la nueva orden de registro, según KTLA .

Los investigadores registraron previamente una propiedad perteneciente a Rubén Flores, padre de Paul Flores, donde, según la fiscalía, el cuerpo de Smart había estado enterrado bajo una terraza antes de ser trasladado. Posteriormente, Rubén Flores fue absuelto de los cargos de complicidad relacionados con el caso. Susan Flores no ha sido acusada de ningún delito, según un informe de la revista People .

El fiscal de distrito Dan Dow del condado de San Luis Obispo dijo que después de que Paul Flores fuera declarado culpable del asesinato de Kristin Smart, los fiscales y la oficina del sheriff han seguido trabajando juntos para apoyar el esfuerzo continuo de la familia Smart para localizar sus restos y traerla de vuelta a casa.

"Desde que el jurado declaró culpable a Paul Flores del asesinato de Kristin Smart, la Fiscalía ha seguido trabajando en coordinación con la Oficina del Sheriff para cumplir con nuestro compromiso compartido con la familia Smart y esta comunidad: traer a Kristin a casa", declaró.

Las autoridades animan a los implicados a presentarse.

Dow también dijo que, si bien quienes participaron en la muerte de Kristin Smart, o cualquier persona que sepa dónde está, aún pueden aportar información, las autoridades afirman que seguirán utilizando todos los medios legales a su alcance para encontrar sus restos y ayudar a su familia a encontrar la paz.

"Si bien los responsables de la muerte de Kristin, y quienes tengan conocimiento de su paradero, podrían proporcionar respuestas en cualquier momento, mantenemos nuestro firme compromiso de utilizar todas las herramientas legales disponibles para localizar los restos de Kristin y apoyar a su familia hasta que regrese a casa", señaló.

Los últimos acontecimientos han reavivado el debate en línea, y muchos usuarios de redes sociales expresan la esperanza de que los investigadores finalmente puedan descubrir pruebas capaces de poner fin a este caso después de casi 30 años.

En Reddit y otros foros que siguen el caso, los comentaristas describieron la reanudación de la búsqueda como algo que debería haberse hecho hace mucho tiempo, mientras que otros cuestionaron si se podrían haber perdido pruebas cruciales durante las etapas anteriores de la investigación.