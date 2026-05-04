A medida que crece la expectación por 'Avengers: Doomsday', los fans siguen especulando sobre quién más aparecerá en la película, además de los ya confirmados. Una nueva filtración sugiere que Tobey Maguire retomará su papel de Spider-Man en la próxima película.

Maguire ya había regresado como el héroe en 'Spider-Man: Sin regreso a casa', apareciendo junto al Spider-Man de Andrew Garfield en la trama del multiverso de la película. Su regreso, junto al de Garfield, suele considerarse uno de los momentos más memorables de la historia de Marvel, y los fans comparten en línea sus reacciones en el cine a sus apariciones.

Tras su aparición en 'Spider-Man: Sin regreso a casa', los fans se han preguntado si el actor volverá alguna vez al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU). Nuevas afirmaciones que circulan en internet sugieren que Peter Parker, interpretado por Maguire, sí volverá.

Información interna sobre el regreso de Tobey Maguire al UCM

MyTimeToShineHello, una cuenta con información privilegiada, compartió en X que el actor aparecerá en 'Avengers: Doomsday'.

Tobey is in Doomsday — MyTimeToShineHello (@MyTimeToShineH) May 2, 2026

Esto se produce tras las declaraciones previas del informante Daniel Richtman, quien reveló que Maguire retomará su papel de Peter Parker en 'Avengers: Doomsday' y que llevaba un traje con efectos especiales generados por ordenador durante el rodaje, lo que provocó reacciones encontradas entre los fans.

Tobey Maguire will reportedly wear a CGI suit in ‘AVENGERS: DOOMSDAY’



(via: @DanielRPK) pic.twitter.com/c15m8SxdOC — ScreenTime (@screentime) November 19, 2025

Según los informes, la película comenzará con una secuencia de acción protagonizada por Spider-Man, interpretado por Maguire, Deadpool, interpretado por Ryan Reynolds, y Wolverine, interpretado por Hugh Jackman.

Además, otra fuente interna, Alex Perez, afirmó que las historias de Maguire y Garfield podrían concluir en ' Avengers: Secret Wars ', la secuela de 'Avengers: Doomsday', cuyo estreno está previsto para el 17 de diciembre de 2027.

Marvel aún no ha confirmado nada, aunque hace años Maguire reveló que estaría dispuesto a regresar e interpretar a Spider-Man de nuevo en el UCM.

Como se cita en el libro 'Spider-Man: No Way Home: The Official Movie Special', el actor dijo : 'Me encantan estas películas y me encantan todas las series. Si los chicos me llamaran y me dijeran: "¿Te gustaría venir esta noche a pasar el rato y divertirnos?" o "¿Te gustaría venir a hacer esta película, leer una escena o hacer algo de Spider-Man?", diría "¡Sí!". Porque, ¿por qué no querría hacerlo?'

¿Qué se ha confirmado hasta ahora sobre Avengers: Doomsday?

'Avengers: Doomsday' reunirá a múltiples equipos de superhéroes de todo el multiverso Marvel, con los Vengadores, los wakandianos, los Cuatro Fantásticos, los Thunderbolts y los X-Men originales uniendo fuerzas contra el Doctor Doom de Robert Downey Jr.

Marvel ha lanzado hasta ahora cuatro tráileres de 'Avengers: Doomsday', anticipando el regreso de Steve Rogers, Thor, los wakandianos, los Cuatro Fantásticos y los X-Men.

En el tráiler de Steve Rogers, se ve al personaje sosteniendo a su bebé. En el tráiler de Thor, el Dios del Trueno ofrece una plegaria a Odín, pidiéndole fuerza para poder luchar una vez más, y menciona a su hija adoptiva, Love, como su motivación.

El tráiler de X-Men confirma el regreso de James Marsden como Cíclope, con un traje fiel al cómic. El cuarto avance muestra el regreso de los wakandianos, incluyendo a Shuri y M'Baku. Namor y La Cosa de los Cuatro Fantásticos también aparecen en el tráiler.

'Avengers: Doomsday' está dirigida por Joe y Anthony Russo. Cuenta con un reparto estelar que incluye a Robert Downey Jr. como el Doctor Doom, Chris Evans, Chris Hemsworth, Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Florence Pugh y muchos más.

'Avengers: Doomsday' se estrenará en cines el 18 de diciembre de 2026.