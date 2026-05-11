Rue Bennett (Zendaya) ha vivido innumerables situaciones peligrosas en Euphoria , por lo que es un milagro que siga con vida. Su vida ha estado en peligro varias veces a lo largo de la serie, y el último episodio deja su destino en la cuerda floja.

La serie de HBO narra la lucha de Rue contra la adicción a las drogas tras su salida de rehabilitación, mientras intenta mantenerse sobria y encontrar su lugar en el mundo.

En la tercera temporada, Rue abandona la operación de narcotráfico de Laurie y encuentra un nuevo empleador: Alamo Brown (Adewale Akinnouye-Agbaje). Posteriormente, se convierte en informante de la DEA, lo que genera sospechas en Alamo sobre su lealtad.

Resumen del episodio 5 de la temporada 3 de 'Euphoria': ¿Murió Rue?

En el quinto episodio, titulado 'Este cerdito', Magick (Rosalía) convence a Alamo de que Rue es una chivata, argumentando que debería haber reconocido las voces de los ladrones, teniendo en cuenta que trabajan para Laurie.

Más tarde, mientras Rue y Maddy (Alexa Demie) se encuentran en un restaurante, Alamo aparece repentinamente y envía a Rue a dar un paseo con G (Marshawn Lynch) y Bishop (Darrell Britt-Gibson).

Alamo le hace compañía a Maddy, y esta acepta hacer negocios con él, eligiendo a Magick y Kitty (Anna Van Patten) como sus dos nuevas empleadas.

Mientras tanto, en medio de la nada, los hombres de Alamo obligan a Rue a cavar un hoyo y luego la entierran hasta el cuello. En los últimos instantes del episodio, Alamo cabalga hacia ella blandiendo un palo de polo. En medio del pánico de Rue, la pantalla se funde repentinamente a negro.

Cuando se lanzó el tráiler de la tercera temporada, algunos fans especularon que insinuaba la muerte de Rue. Además, Rue no aparece en el avance del sexto episodio, lo que dejó a los fans preguntándose si el personaje sobrevivió.

Sin embargo, aún existe una alta probabilidad de que Rue sobreviva, sobre todo teniendo en cuenta que es la protagonista de la serie. Algunos espectadores también creen que la conversación de Alamo con Maddy podría, en última instancia, convencerlo de no matarla.

Durante su conversación, Alamo le pregunta a Maddy sobre su amistad con Rue, preguntándole si son cercanas. Maddy responde: "Sí, tan cercanas como se puede ser con ella". Él entonces pregunta: "¿Entonces, confías en ella?", a lo que Maddy contesta: "Sí. Está un poco loca, pero tiene buen corazón".

Alamo had intentions on killing Rue, thats clear...but I really believe him meeting/talking to Maddy is gonna stop that from happening #Euphoria — 𝔹𝕖𝕥𝕣𝕒𝕪𝕒𝕝 𝕀𝕟 𝕋𝕙𝕖 ℂ𝕠𝕞𝕞𝕠𝕟 ℝ𝕠𝕠𝕞 (@OrenIshii01) May 11, 2026

rue is so fking screwed i hope what maddy said about her with alamo touches his heart #euphoria pic.twitter.com/fo318Itwer — ★ (@kokoromiie) May 11, 2026

Esa conversación podría influir en la decisión de Alamo, y el final podría ser otro intento de intimidar a Rue, como lo ha hecho en los episodios anteriores. Alamo también parece estar impresionado por Maddy, lo que podría ser clave para que Rue siga con vida, al menos por ahora.

En declaraciones a DECIDER, el actor Adewale Akinnouye-Agbaje comentó: "Es una nueva era para él, que pertenece a la generación anterior. Ambos se están enseñando mutuamente las costumbres de su generación. Él le enseña a ella las tradiciones y la vieja escuela, y ellos le enseñan a él esta nueva frontera a través de las redes sociales y cómo esto puede impulsar su imperio".

"Así que eso le intriga mucho y, para ser sinceros, probablemente sea la razón principal por la que Rue sobrevive. Sí, porque es útil", añadió.

¿Cuántos episodios quedan de la tercera temporada de 'Euphoria'?

Solo quedan tres episodios de la tercera temporada de Euphoria , y como Rue no aparece en el tráiler, los fans tendrán que esperar hasta el sexto episodio la semana que viene para ver cómo se desarrolla la historia.

La tercera temporada de Euphoria consta de ocho episodios. Este es el calendario de estrenos de los episodios restantes:

Episodio 6 – 'Quédate quieto y observa' (domingo 17 de mayo, EE. UU.)

Episodio 7 – 'Llueva o truene (domingo 24 de mayo, EE. UU.)

Episodio 8 – 'En Dios confiamos (domingo 31 de mayo, EE. UU.)

El final de la tercera temporada tendrá una duración de 1 hora y 33 minutos, lo que lo convierte en el episodio más largo de la serie.