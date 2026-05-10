Al menos 11 personas fueron hospitalizadas tras la presunta explosión de una embarcación en un banco de arena de Miami el sábado, según informaron las autoridades.

El Departamento de Bomberos de Miami-Dade informó que la presunta explosión fue reportada después de las 12:30 p. m. Más de dos docenas de equipos y la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida se dirigieron al lugar del incidente cerca del banco de arena de Haulover, según informó CNBC.

Según declaraciones del jefe del batallón de bomberos de Miami-Dade, Juan Arias, recogidas por CNBC, algunos de los hospitalizados presentaban quemaduras. Aún no se ha difundido información sobre el estado de salud de los pacientes hospitalizados.

Aún no está claro qué causó la explosión. El incidente ocurrió a bordo de un barco chárter que transportaba a unas 14 personas. El Miami Herald informó, citando a una persona a bordo del crucero, que una fuga de gas probablemente fue el detonante de la explosión.

El informe identificó la embarcación como una Press Cruiser 400 Express, una lancha con camarote de 40 pies llamada Nauti Nabors. La embarcación está registrada en Sherman, Texas.

Según la base de datos de la Guardia Costera de Estados Unidos, el Nauti Nabors figura como embarcación recreativa. Los funcionarios del Departamento de Pesca y Vida Silvestre de Florida indicaron que operaba como barco de alquiler.

Según un informe de Sky News, el número de heridos asciende a 15. La Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida está llevando a cabo una investigación, informó Associated Press .

La comisión declaró que, tras una inspección preliminar, la embarcación de alquiler se encontraba en la bahía de Biscayne, cerca del banco de arena de Haulover, cuando se produjo la explosión.

La Comisión Estatal de Conservación también informó que se está llevando a cabo una investigación. La Guardia Costera de Estados Unidos también participó en las labores de rescate, según informó AP. El equipo de rescate que llegó al lugar clasificó el incidente como un evento de víctimas masivas de nivel 2, informó CNBC.

El banco de arena de Haulover, considerado un importante lugar para la navegación, atrae a multitudes de turistas durante la primavera y otras vacaciones.

Un empresario local declaró que estaba navegando con su barco hacia otra embarcación en el agua cuando escuchó la explosión, según informó el Miami Herald.

"Vimos a tres personas salir disparadas del barco en una nube de humo", dijo Lee.

Las autoridades de bomberos han instado a los turistas a tomar estrictas precauciones de seguridad, ya que las vías fluviales están abarrotadas de embarcaciones durante esta temporada.

Las autoridades indicaron que los operadores turísticos deben asegurarse de que un operador o capitán experimentado esté a bordo de todos los cruceros recreativos. Asimismo, se instó a los propietarios de embarcaciones a contar con dispositivos de comunicación en funcionamiento, chalecos salvavidas y extintores a bordo para hacer frente a este tipo de percances.