La cadena en español Telemundo, perteneciente a NBCUniversal, está apostando fuerte por el género que ayudó a definir la televisión hispana en Estados Unidos: la telenovela.

Durante su presentación de la programación para la temporada 2026-27, la cadena de televisión española desveló una ambiciosa lista de estrenos encabezada por el regreso de algunas de sus franquicias de ficción más exitosas, como La Reina del Sur, El Señor de los Cielos y Sin Senos Sí Hay Paraíso, al tiempo que presentaba nuevos dramas centrados en la inmigración, la corrupción, la medicina y la supervivencia.

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El anuncio llega mientras Telemundo se prepara para lo que los ejecutivos describieron como un año transformador impulsado por la llegada de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que la compañía transmitirá exclusivamente en español en Estados Unidos. Pero si bien el fútbol puede acaparar los titulares, la ficción sigue siendo fundamental para la identidad cultural de Telemundo.

"Estamos entrando en uno de los momentos más importantes de la historia de nuestra compañía", declaró Luis Fernández, presidente de Telemundo, en un comunicado. "Desde deportes en vivo y noticias de última hora hasta entretenimiento de primera calidad y nuevos formatos narrativos, nuestra estrategia se centra en fortalecer la conexión con el público y ofrecer un valor inigualable".

La programación de ficción encabeza la esperada cuarta temporada de La Reina del Sur, con Kate del Castillo retomando su papel de Teresa Mendoza. Según Telemundo, la nueva temporada sigue al icónico personaje años después de que intentara dejar atrás el mundo del crimen, solo para verse obligada a regresar al peligro tras una tragedia personal.

Basada en la novela de Arturo Pérez-Reverte, la serie se convirtió en una de las producciones más emblemáticas de la televisión en español y ayudó a consolidar el formato de "Super Series" de Telemundo, que combinaba valores de producción cinematográficos con la narración serializada de historias de crímenes.

Otra franquicia emblemática, El Señor de los Cielos, regresará para su décima temporada con Rafael Amaya retomando su papel de Aurelio Casillas. La cadena anunció que la nueva entrega explorará los orígenes más oscuros del personaje mientras intenta reconstruir su imperio, enfrentándose a sus demonios internos y a lealtades cambiantes.

Telemundo también revive Sin Senos Sí Hay Paraíso, trayendo de vuelta a personajes favoritos del público como Carmen Villalobos, Majida Issa, Catherine Siachoque y Gregorio Pernía. La continuación promete una versión modernizada de la franquicia, con Catalina Santana nuevamente involucrada en un peligroso mundo criminal mientras enfrenta el regreso de su antigua enemiga, Yésica Beltrán, también conocida como "La Diabla".

Junto a sus éxitos ya consagrados, Telemundo está presentando una nueva generación de dramas con guion que buscan reflejar la realidad cambiante del público latino en Estados Unidos. Entre ellas se encuentra Hot Sur (título provisional), una serie centrada en María Paz, una mujer inmigrante que es acusada injustamente de un delito y se ve obligada a luchar contra lo que la cadena describe como un sistema corrupto y discriminatorio. Otro nuevo proyecto, Unidad de Vida , sigue a una joven médica residente en Florida que se enfrenta a la corrupción dentro de un sistema hospitalario mientras lidia con un trauma familiar y su ambición profesional. La cadena también anunció Uno Contra Todos , un drama carcelario sobre un defensor público que es confundido con un narcotraficante y debe sobrevivir dentro de una prisión de máxima seguridad manteniendo el engaño.

La programación de reality de Telemundo seguirá jugando un papel central en su estrategia. Las franquicias que regresan incluyen La Casa de los Famosos, Top Chef VIP y Exatlón Estados Unidos. La compañía también lanza nuevos formatos como Operación Triunfo y Juego de Villanos , una serie competitiva protagonizada por controvertidos reality shows.

Más allá del entretenimiento, Telemundo se está posicionando en torno a la programación en vivo. La cadena planea transmitir los 104 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 a través de Telemundo, Universo, Peacock y plataformas digitales, con el apoyo de más de 700 horas de cobertura original en vivo.

Los ejecutivos también destacaron el crecimiento de Noticias Telemundo, que según la compañía fue el único noticiero vespertino en 2025 que registró un crecimiento interanual de audiencia tanto en el total de espectadores como en el grupo demográfico clave de 18 a 49 años.

La compañía también anunció su primera película navideña original, La Vida Ideal , una producción con temática navideña que explora la inteligencia artificial, la identidad y la familia desde una perspectiva latina.

Esta estrategia refleja un cambio más amplio en los medios de comunicación en español, donde las telenovelas tradicionales están evolucionando cada vez más hacia franquicias multimedia más grandes que abarcan la transmisión en directo, las redes sociales y la interacción con los fans en vivo.

"El contenido es la forma en que conectamos con nuestra audiencia e impulsamos la cultura", afirmó Javier Pons, director de contenido de Telemundo. "Desde el regreso de Kate del Castillo en La Reina del Sur hasta nuestra próxima generación de producciones originales, nos enfocamos en ofrecer historias audaces y relevantes que construyan una conexión duradera con la audiencia".