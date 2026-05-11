El presidente Donald Trump arremetió contra Fox News , acusando a la cadena conservadora de socavar a los republicanos después de que emitiera la intervención del representante demócrata Ro Khanna de California y afirmando que los votantes de MAGA "odian a Fox" porque el canal da espacio en antena a políticos y comentaristas liberales.

En una publicación en Truth Social, Trump atacó a Khanna, a la presentadora de Fox News Jacqui Heinrich, al líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, y a Bill Maher, argumentando que la cadena permite que los demócratas hablen sin suficiente oposición. "Por eso los republicanos de MAGA, que representan casi el 100% del partido, odian a Fox", escribió Trump el domingo, añadiendo que es "difícil ganar elecciones así".

La publicación se produjo después de que Khanna apareciera en Fox News y hablara sobre la política de Trump hacia China. Según Mediaite, Khanna le dijo a Heinrich que Trump debía dejarle claro al presidente chino Xi Jinping que China debía dejar de invertir en la industria manufacturera en Estados Unidos.

La ira de Trump parecía centrarse menos en el contenido de las declaraciones de Khanna que en la decisión de Fox de invitarlo al aire. Calificó a Khanna de "lobo con piel de cordero" y lo acusó de mentir, al tiempo que criticaba a Heinrich por lo que describió como una falta de "refutación" o "respuesta competente".

Podrías escuchar Fox News todo el día, devorarlo por completo, pero luego, cuando oyes a SINVERGÜENZAS, como el congresista Ro Khanna, "un lobo con piel de cordero", MENTIR, MENTIR, MENTIR Y OTRA VEZ, sin ninguna resistencia, ni refutación competente de un presentador, en este caso, Jacqui Heinrich, ¡todo el diálogo de sentido común que ha estado ocurriendo todo el día en Fox queda completamente aniquilado! ¿Por qué Fox pondría a ESCOMBROS como estos, o a otros, como el mediocre Bill Maher, que gana "credibilidad" al ser constantemente citado como si fuera una fuente liberal de "sabiduría", o al muy bajo coeficiente intelectual Hakeem Jeffries, que considera a la Corte Suprema "ilegítima" y probablemente odia a nuestro país? No importa cuán "justas y equilibradas" sean las noticias del día en Fox, el resultado final es destruido por mentirosos profesionales, estafadores y políticos liberales corruptos. Por eso los republicanos de MAGA, que representan casi el 100% del partido, odian a Fox, a pesar de las maravillosas contribuciones de muchos de sus excelentes presentadores y comentaristas. ¡Es difícil ganar elecciones así! Presidente DONALD J. TRUMP

El ataque supuso la última escalada en la disputa cada vez más pública de Trump con la cadena que durante mucho tiempo ha sido fundamental para los medios de comunicación conservadores.

Heinrich ha sido blanco de críticas en repetidas ocasiones. Trump la criticó a principios de este año después de que fuera presentadora invitada del programa Fox Sunday, diciendo que "debería trabajar para CNN, no para Fox". Durante ese programa, Heinrich cuestionó la decisión de Trump de exhibir un Tesla frente a la Casa Blanca e insistió ante un funcionario de Trump sobre si el presidente estaba siendo manipulado por el presidente ruso Vladimir Putin.

Su prestigio en Washington ha aumentado a pesar de los ataques. El Washington Post informó que Heinrich, corresponsal sénior de la Casa Blanca, se ha ganado el respeto de otros periodistas de la Casa Blanca por cuestionar a los funcionarios y las políticas republicanas mientras trabajaba para una cadena con audiencia conservadora. También se espera que sea presidenta de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en 2027.

Esta tensión pone de manifiesto un problema recurrente para Fox News. La cadena sigue teniendo una gran influencia entre los votantes republicanos, pero la base de Trump suele castigar incluso la disidencia más leve por parte de presentadores o reporteros que lo desafían. El resultado es una extraña lucha de poder mediática en la que Trump depende del alcance de Fox y, al mismo tiempo, la ataca cada vez que la cadena da cabida a sus críticos.

El ataque de Trump culminó con una contundente advertencia electoral. Si Fox continúa dando voz a demócratas y críticos, sugirió, los republicanos pagarán las consecuencias. La ironía reside en que el último objetivo del presidente no fue CNN, MSNBC ni ningún medio liberal. Fue Fox News, el imperio mediático que contribuyó a forjar la era moderna de MAGA, y que ahora se encuentra bajo el fuego del líder del movimiento.