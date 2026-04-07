Las autoridades confirmaron que el domingo por la tarde se descubrió un cráneo humano durante una búsqueda de huevos de Pascua en el parque De Forest de Long Beach, California.

El descubrimiento tuvo lugar durante un evento independiente en el parque de 50 acres, que incluye senderos para caminar, humedales de agua dulce y un paseo fluvial, aproximadamente a 20 millas al sur del centro de Los Ángeles.

Según NBC News, el Departamento de Policía de Long Beach confirmó que los restos eran humanos, y la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles dijo que también se recuperó una mandíbula.

Según la portavoz de la policía, Andrea Moran, el cráneo y la mandíbula fueron hallados cerca de uno de los senderos del parque. No se dispuso de inmediato de más detalles sobre los restos, como la edad, el sexo o la causa de la muerte.

Un parque tranquilo se convierte en escenario de un descubrimiento.

Para contextualizar, De Forest Park es un espacio comunitario de larga tradición, popular para reuniones familiares, paseos y eventos locales. Los senderos del parque serpentean a través de humedales de agua dulce y a lo largo del río, ofreciendo un entorno pintoresco para la recreación al aire libre.

El domingo, las familias que asistieron a la búsqueda de huevos de Pascua no se esperaban que la zona se convirtiera en objeto de una investigación en curso.

Según las autoridades, el cráneo fue hallado durante un evento ajeno a las celebraciones principales de Pascua de la ciudad. Aún se desconocen las circunstancias exactas del descubrimiento. La policía confirmó que la zona cercana al sendero fue acordonada mientras los equipos forenses examinaban los restos.

La oficina del médico forense del condado de Los Ángeles se ha hecho cargo del cráneo y la mandíbula para su posterior análisis.

Investigación y análisis forense

Aunque aún no se han identificado sospechosos ni la causa de la muerte, las autoridades consideran el hallazgo de gran importancia. La Oficina del Médico Forense realizará un examen exhaustivo de los restos, que podría incluir pruebas forenses , comparación de registros dentales y otros procedimientos para determinar la identidad y los antecedentes del fallecido.

Estos procesos pueden tardar varias semanas.

Moran recalcó que el hallazgo fue inesperado. La investigación continúa y la policía está examinando la escena para recabar información adicional sobre el cráneo y la mandíbula. No se han emitido más comentarios sobre las posibles circunstancias que rodean los restos.

El parque sigue siendo un espacio público clave para los residentes de Long Beach, pero las secciones donde se encontraron los restos fueron restringidas temporalmente para permitir que los investigadores trabajaran.

Huesos desenterrados recientemente por niños

Esta no es la primera vez que eventos relacionados con niños han ayudado a desenterrar huesos.

A finales de marzo de 2026, unos niños que jugaban cerca de un arroyo en Homeland Park, condado de Anderson, Carolina del Sur, también encontraron un cráneo humano. Una investigación posterior realizada por la oficina del sheriff y el forense reveló entre 45 y 50 huesos erosionados más en la zona. El forense sugirió que los restos podrían tener más de una década de antigüedad, basándose en la profundidad a la que estaban incrustados y en las raíces de los árboles que crecían a su alrededor, aunque se trata de una estimación.

No se observaron signos de traumatismo de inmediato y la investigación continúa en curso.

Por el momento, las autoridades aún no han identificado los restos del cráneo de Pascua ni cuánto tiempo llevan allí.

Las autoridades no han emitido advertencias más allá del área inmediata del hallazgo. Sin embargo, mientras continúan las investigaciones, instan a cualquier persona que tenga información relevante sobre la zona o el suceso a que se comunique con el Departamento de Policía de Long Beach.