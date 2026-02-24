Jordan James Parke, el influencer británico conocido como "Lip King", murió a los 34 años en Londres en un incidente que actualmente está bajo investigación policial y que puede estar relacionado con un procedimiento cosmético. Dos personas han sido arrestadas en el caso de la estrella del programa de televisión Botched, que se hizo famoso después de revelar su obsesión por tener el rostro de Kim Kardashian.

Las autoridades del Reino Unido respondieron al caso el 18 de febrero de 2026, y su repentina muerte provocó una amplia atención de los medios y un renovado escrutinio de las mejoras cosméticas.

Según la BBC , el Servicio de Ambulancias de Londres llamó a la policía tras informar de un hombre inconsciente en Lincoln Plaza, Canary Wharf, la tarde del 18 de febrero. Al llegar, los paramédicos y los agentes encontraron a Parke inconsciente y fue declarado muerto en el lugar. La Policía Metropolitana ha clasificado la muerte como "inexplicable" y está investigando si un procedimiento cosmético influyó en el accidente.

Desde entonces, los detectives han arrestado a dos personas: un hombre de 43 años y una mujer de 52, bajo sospecha de homicidio involuntario. Ambos han quedado en libertad bajo fianza mientras continúan las investigaciones. La autopsia está pendiente y podría arrojar más luz sobre la causa de la muerte.

La familia de Parke confirmó el fallecimiento en redes sociales. Su hermana afirmó que la familia estaba "aturdida, conmocionada y desconsolada". Amigos, seguidores y críticos han expresado su opinión en plataformas como Instagram y TikTok, donde Parke publicó actualizaciones sobre su vida y sus cirugías.

Nacido y criado en Inglaterra, Parke saltó a la fama por sus dramáticas y extensas transformaciones estéticas. Con el apodo de "Rey de los Labios", invirtió años y miles de libras en procedimientos que incluían rellenos de labios, rinoplastias, aumentos de mentón y contorno corporal. A los 23 años ya había invertido más de 150.000 dólares en tratamientos estéticos con el objetivo de lograr una apariencia inspirada en las celebridades estadounidenses.

Parke se convirtió en un rostro familiar en la televisión tras sus apariciones en el reality show de cirugía Botched , donde habló sobre las complicaciones y los resultados de sus mejoras. Su enfoque franco y descarado sobre la cirugía plástica lo convirtió en una figura controvertida, aclamado por algunos como un influencer de belleza y ridiculizado por otros como un ejemplo extremo de obsesión estética.

Además de los realities, Parke apareció en programas británicos diurnos como This Morning , donde habló sobre su experiencia con la cirugía estética y su autoestima. La narrativa que definió gran parte de su perfil público fue su ambición de emular la imagen de Kim Kardashian , una asociación que reconoció abiertamente en redes sociales y entrevistas. Ese vínculo con Kardashian, aunque en gran medida aspiracional y estético más que personal, se convirtió en un punto focal en la cobertura mundial de su vida y muerte.

Problemas legales y controversias clínicas

Parke no era ajeno a la controversia mucho antes de su muerte. En 2024, fue arrestado en relación con la muerte de una mujer llamada Alice Webb tras someterse a un levantamiento de glúteos brasileño (BBL) sin cirugía en una clínica de la que era copropietario. Aunque finalmente no fue acusado en ese caso, el escrutinio legal presagió las preocupaciones actuales sobre la seguridad, la supervisión y el auge de la industria de los procedimientos cosméticos.

Hasta esta semana, las autoridades no han confirmado si el procedimiento al que Parke se sometía al momento de su muerte era un levantamiento de glúteos brasileño (BBL) u otro tipo de tratamiento cosmético. Los críticos y expertos médicos han señalado los riesgos conocidos de la transferencia de grasa y los procedimientos inyectables, especialmente cuando se realizan fuera de entornos clínicos regulados.

Al momento de esta publicación, la investigación de la Policía Metropolitana sigue en curso y no se han publicado los resultados médicos definitivos. La familia, los representantes legales y las autoridades siguen pidiendo moderación y precisión a medida que surgen más detalles.