Lola Sheen recuerda a Patrick Muldoon con un emotivo mensaje, compartiendo un conmovedor recuerdo sobre el fallecido actor y su estrecha relación con su familia, especialmente con su madre, Denise Richards.

En una emotiva publicación de Instagram compartida el lunes, Sheen, de 20 años, reflexionó sobre la presencia perdurable de Muldoon en su vida tras la noticia de su repentina muerte a los 57 años a causa de un ataque al corazón.

Según PageSix , ella lo describió como alguien que, durante su infancia, se sintió como parte permanente de su familia.

"Pensaba que eras tú quien debía estar en nuestras vidas para siempre", escribió, y añadió: "Cuando pienso en mi infancia, pienso en ti".

El mensaje de Sheen ofreció una visión de su vínculo, recordando cómo Muldoon llenaba de alegría los momentos cotidianos. Un recuerdo en particular se le quedó grabado: una vez, durante un viaje familiar, él la hizo reír sin parar cantándole una canción con su nombre.

"No parabas de cantarme esa canción de 'Lola' y me hacías reír muchísimo", compartió, señalando que ese recuerdo ahora tiene aún más significado.

Lola Sheen says she ‘begged’ mom Denise Richards to ‘end up’ with ex Patrick Muldoon in touching tribute to late actor https://t.co/K3xmpo8lg4 pic.twitter.com/div7BXrXFZ — New York Post (@nypost) April 20, 2026

Lola Sheen: Patrick Muldoon fue una parte muy importante de la familia.

Muldoon, conocido por sus papeles en "Days of Our Lives" y "Melrose Place", tenía una larga historia con Richards. Los dos salieron a finales de la década de 1990 tras conocerse en el rodaje de "Starship Troopers", pero siguieron siendo buenos amigos incluso después de que terminara su relación.

Según Sheen, esa amistad se mantuvo fuerte a lo largo de los años y se convirtió en una parte fundamental de su vida familiar. En su homenaje, Sheen también destacó lo mucho que Muldoon significaba para su madre.

"Gracias por ser su mejor amigo", escribió, añadiendo que él tenía una habilidad especial para hacer reír a Richards y olvidar las dificultades de la vida, según informó el Daily Mail . Describió su vínculo como "muy especial" y algo que se sentía afortunada de presenciar de primera mano.

Sheen reveló que, de niña, a menudo deseaba que su madre y Muldoon volvieran a tener una relación sentimental.

"Siempre le rogué a mi madre... que ustedes dos volvieran a estar juntos", compartió, antes de agregar que su amistad duradera podría haber sido incluso más significativa.

El fallecimiento de Muldoon ha dejado una profunda huella en la familia. Sheen afirmó que la vida no será la misma sin él, pero expresó su gratitud por los recuerdos que compartieron.