El actor y comediante Billy Crystal compartió un emotivo recuerdo de su última conversación con su viejo amigo Rob Reiner, justo un día antes de que Reiner y su esposa murieran en un impactante incidente en Los Ángeles.

En declaraciones a "The Late Show With Stephen Colbert", Crystal recordó que ambos pasaron su última noche juntos reflexionando sobre sus carreras y la industria cinematográfica.

"Habíamos pasado la noche anterior juntos y habíamos hablado de nuestras carreras profesionales", dijo, describiendo una conversación tranquila pero significativa que ahora tiene un significado más profundo, según informó USA Today .

Crystal compartió que hablaron sobre cómo ha cambiado Hollywood con el tiempo y qué es lo que realmente importa en la realización cinematográfica.

"Hablamos de que no se puede controlar el éxito de una película", dijo. "Lo que sí se puede controlar es la experiencia de hacerla". Añadió que Reiner creía que el verdadero valor del trabajo residía en las personas involucradas, no solo en el éxito de taquilla.

"Es genial tener éxitos, pero lo que realmente importa es la gente", recordó Crystal, señalando que ha tenido presentes esas palabras desde la muerte de su amigo.

Billy Crystal holds back tears as he recalled the final conversation he had with Rob Reiner the 'night before' he and wife Michele were murdered 💔https://t.co/UrBvxPkSHe 🔗 pic.twitter.com/J4klgemvqp — Daily Mail US (@Daily_MailUS) April 15, 2026

Billy Crystal rinde homenaje a Rob Reiner.

El vínculo entre ambos hombres se remonta a décadas atrás. Crystal conoció a Reiner en 1975, cuando él apareció en la comedia televisiva "All in the Family". Lo que comenzó como una relación profesional se convirtió en una amistad para toda la vida.

A lo largo de los años, trabajaron juntos en varios proyectos y mantuvieron una estrecha relación también fuera de la pantalla.

Según PageSix , Crystal describió a Reiner como "divertidísimo, entregado y con opiniones firmes, en el mejor sentido", y añadió que era alguien que se preocupaba profundamente por la verdad y por la gente.

También compartió lo personal que era su relación, diciendo: "Podíamos hablar de todo. Era como un tío para mis hijos".

Reiner, de 78 años, y su esposa, Michele Reiner, de 70, fueron apuñalados mortalmente en su casa en diciembre de 2025. El caso atrajo la atención nacional después de que su hijo, Nick Reiner, fuera arrestado y acusado en relación con los asesinatos. Posteriormente se declaró inocente y está a la espera de nuevas actuaciones judiciales.

Para Crystal, la pérdida sigue siendo algo muy personal. Admitió que los momentos cotidianos aún le recuerdan a su amigo. "Hay tantos momentos... en los que me dan ganas de llamarlo", dijo, explicando que compartir pensamientos y reacciones era algo que siempre hacían juntos.

Crystal calificó el fallecimiento de Reiner como una "pérdida profunda", no solo para él, sino para muchos otros que conocían la obra y la personalidad del cineasta. "Era la persona más humana que he conocido", dijo Crystal.