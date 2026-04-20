Air Canada ha suspendido algunos de sus vuelos con destino a Estados Unidos como consecuencia del aumento del precio del combustible.

"Como hacemos habitualmente, supervisamos y revisamos nuestra red para garantizar que las rutas cumplan con los objetivos de rentabilidad", dijo la aerolínea en un comunicado .

Los precios del combustible para aviones se han duplicado desde el inicio del conflicto con Irán, lo que ha afectado a algunas rutas y vuelos menos rentables que ahora ya no son económicamente viables. En respuesta, se están realizando ajustes en los horarios, incluyendo algunas reducciones de frecuencia.

Los cambios introducidos por Air Canada en Estados Unidos incluyen:

Salt Lake City-Toronto: suspensión temporal de la ruta a partir del 30 de junio, con planes de reanudarla en 2027.

JFK-Toronto: suspensión temporal a partir del 1 de junio, con planes de reanudación el 25 de octubre.

JFK-Montreal: suspensión temporal a partir del 1 de junio, con planes de reanudación el 25 de octubre.

Los precios del combustible para aviones y la posible escasez de este combustible amenazan con perturbar el transporte aéreo a nivel mundial. La semana pasada, Associated Press informó que Europa podría quedarse sin combustible para aviones en aproximadamente seis semanas.

Esa información provino del director ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía, Fatih Birol, quien declaró a la AP que esta era "la mayor crisis energética a la que nos hemos enfrentado jamás".

"Antes existía un grupo llamado "Dire Straits" (Estrecho de Peligros). Ahora mismo estamos en una situación crítica, y esto tendrá graves consecuencias para la economía mundial. Y cuanto más se prolongue, peor será para el crecimiento económico y la inflación en todo el mundo", declaró Birol a Associated Press.

Birol declaró a la AP que la inminente crisis energética afectaría a todos: "Algunos países pueden ser más ricos que otros. Algunos países pueden tener más energía que otros, pero ningún país, absolutamente ningún país, es inmune a esta crisis".

Bloomberg News informó que Air Canada no es la única aerolínea que ha reducido sus rutas. Entre otras, la aerolínea holandesa KLM anunció la semana pasada la cancelación de 80 vuelos de ida y vuelta en el aeropuerto Schiphol de Ámsterdam. United Airlines Holdings Inc., Deutsche Lufthansa AG y Cathay Pacific Airways Ltd. también han anunciado recortes.

"Cualquier vuelo que estemos realizando que sea marginal, que tal vez no genere los ingresos que desearíamos, probablemente será reconsiderado", dijo Ed Bastian, director ejecutivo de Delta Air Lines Inc., a Bloomberg. "Esto será una prueba para la industria".

Bloomberg informó que United Airlines había anunciado una reducción del 5 por ciento en su capacidad, mientras que Delta Airlines anunció una reducción del 3,5 por ciento y aumentos de precios.

La interrupción del suministro de combustible se debe principalmente al cierre del estrecho de Ormuz a causa de la guerra con Irán. Aproximadamente el 20% del petróleo mundial se exporta a través de este estrecho. Si bien se suponía que el estrecho se abriría tras el alto el fuego anunciado, las tensiones en la región se han mantenido elevadas y el transporte marítimo sigue paralizado, según el New York Times .