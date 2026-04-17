Según se informa, la actriz Christina Applegate ha sido hospitalizada en Los Ángeles, apenas unas semanas después de publicar sus memorias, mientras continúa enfrentando problemas de salud relacionados con la esclerosis múltiple (EM).

Según informaciones publicadas el 16 de abril, la estrella de 54 años fue ingresada en un hospital a finales de marzo. No se ha confirmado el motivo exacto de su hospitalización, y aún no está claro si está directamente relacionado con su diagnóstico de esclerosis múltiple.

El representante de Applegate se refirió a las informaciones, pero se negó a proporcionar detalles específicos sobre su estado de salud.

"No tengo comentarios sobre si está hospitalizada o cuáles son sus tratamientos médicos", dijo el representante, y agregó que la actriz "tiene un largo historial de problemas médicos complejos sobre los que ha hablado abiertamente, como se evidencia en sus memorias y en su podcast".

Según DailyMail , la actualización llega poco después del lanzamiento de las memorias de Applegate, donde compartió experiencias personales sobre vivir con esclerosis múltiple, una enfermedad crónica que reveló públicamente en 2021. A lo largo de los años, ha hablado con franqueza sobre cómo la enfermedad ha afectado su vida diaria.

Christina Applegate hospitalized amid MS battle: report https://t.co/GJTK4LEg9G pic.twitter.com/2lSS3evHh3 — New York Post (@nypost) April 17, 2026

Christina Applegate recuerda los primeros síntomas de la esclerosis múltiple.

En entrevistas anteriores, Applegate describió los primeros síntomas que interrumpieron su trabajo durante el rodaje de la serie de Netflix Dead to Me.

"No sabía qué me estaba pasando", dijo, recordando cómo el entumecimiento en sus pies le provocó problemas de equilibrio y caídas frecuentes. Finalmente, necesitó una silla de ruedas para desplazarse por el set, según informó la revista US Magazine .

Más recientemente, habló abiertamente sobre las consecuencias emocionales y físicas de la enfermedad durante su podcast, donde mencionó un brote que le dificultó caminar.

"Como ayer, caminaba más o menos bien... Hoy, me caía, tropezaba", compartió, expresando su temor sobre la rapidez con la que puede cambiar su estado de salud.

Applegate también reveló que su historial médico ha incluido múltiples visitas al hospital en los últimos años. En un momento dado, afirmó haber sido hospitalizada más de 30 veces desde su diagnóstico, sometiéndose a numerosas pruebas en busca de respuestas.

No se han confirmado más novedades sobre su hospitalización.