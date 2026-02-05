Dámaso López Serrano, también conocido como " El Mini Lic", fue sentenciado el jueves a cinco años de prisión por su participación en un intento de operación de tráfico de fentanilo en suelo estadounidense.

López Serrano fue una figura influyente dentro del Cártel de Sinaloa gracias a su padre, Dámaso López Núñez, quien durante años fue la mano derecha de Joaquín "El Chapo" Guzmán. El Mini Lic se ganó un lugar en las filas del cártel gracias a su estrecha relación con los hijos de Guzmán, pero desde su primer arresto en Estados Unidos en 2017, su papel en las actividades criminales de la organización disminuyó.

Después de pasar cinco años en prisión, El Mini Lic fue liberado de la custodia estadounidense en 2022. Como parte de su liberación, López Serrano acordó cooperar con las fuerzas del orden, proporcionando información clave sobre los hijos de El Chapo y el cártel de Sinaloa.

Su segundo arresto tuvo lugar en diciembre de 2024 en Virginia por presunto tráfico de fentanilo tras una operación encubierta del FBI en la que agentes se hicieron pasar por compradores. En mayo se declaró culpable de intento de posesión con intención de distribuir la droga sintética.

Al imponer la sentencia, el juez federal de distrito Anthony J. Trenga se negó a apartarse de una recomendación conjunta en virtud de un acuerdo de culpabilidad entre los fiscales del Departamento de Justicia y los abogados defensores, según informó The Washington Post . La nueva sentencia de cinco años se cumplirá simultáneamente con otra de cinco años por violar su anterior libertad supervisada, y será seguida por otros cinco años de libertad supervisada.

Durante más de cinco años, el gobierno mexicano ha solicitado la extradición de López Serrano, ya que se le busca por presuntamente ordenar el asesinato de Javier Valdez, periodista sinaloense especializado en reportajes sobre el narcotráfico. Las autoridades estadounidenses rechazaron reiteradamente estas solicitudes, según funcionarios mexicanos, argumentando que López Serrano era un testigo protegido que proporcionaba información a las autoridades estadounidenses, una postura que ha generado críticas de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.

El año pasado, Sheinbaum dijo que los acuerdos entre el gobierno de Estados Unidos y figuras de alto perfil del cártel como El Mini Lic eran " contradictorios ".

En Estados Unidos, etiquetan al crimen organizado como terrorista. Tienen la política de no negociar con terroristas, y luego negocian, así que eso debe ser explicado por el gobierno estadounidense, las instituciones del Departamento de Justicia o quienquiera que tome estas decisiones, dijo.

Debido a sus estrechos vínculos con la familia Guzmán, los fiscales estadounidenses han tratado a López Serrano como un testigo protegido clave y han rechazado los intentos de México de traerlo de regreso para enfrentar los cargos.

Según informes, la cooperación de El Mini Lic. condujo a la detención de Ovidio Guzmán López, uno de los líderes de Los Chapitos, y otros miembros del cártel en los últimos meses. A pesar de los intentos fallidos previos de México, se espera que la administración de Sheinbaum redoble sus esfuerzos para que López Serrano regrese a territorio mexicano.

Según informó The Washington Post , un portavoz de la fiscalía estadounidense del Distrito Este de Virginia, donde fue sentenciado López Serrano, se negó a comentar si el gobierno apoyaría la solicitud de extradición de México.

El Mini Lic como denunciante

Durante los dos años que pasó fuera de prisión antes de su segundo arresto, López Serrano concedió múltiples entrevistas a periodistas mexicanos en las que reveló información sensible sobre el cártel de Sinaloa.

En una entrevista, El Mini Lic describió una supuesta carta de El Chapo Guzmán ordenando al cártel dividirse en dos facciones: una liderada por los hijos de Guzmán y la otra por la familia Dámaso.

"Quería que mi papá fuera el líder. Y recuerdo que en la carta le pidió a mi papá que cuidara a sus hijos", declaró López Serrano a Vice en 2023.

A pesar de los deseos de Guzmán, sus hijos habrían rechazado la protección de la familia Dámaso, lo que desencadenó una disputa interna entre los dos grupos.

En otra entrevista con la periodista de investigación Anabel Hernández, López Serrano dijo que el cártel de Sinaloa y sus facciones han estado involucrados en el tráfico de fentanilo desde al menos 2014, después de enterarse de que grupos criminales en Jalisco y Michoacán estaban moviendo una droga conocida como "heroína sintética" que generaba mayores ganancias.

"Enviaron a alguien a China para ver qué estaba pasando", dijo López Serrano. "Se pusieron en contacto y explicaron el proceso y los costos. El Chapo fue el primero en producir fentanilo".