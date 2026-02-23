Después de más de una década encarnando a una de las figuras más icónicas de la televisión en español, Rafael Amaya se prepara para regresar al mundo que definió su carrera, pero desde un ángulo muy diferente.

Amaya, conocido por su papel de Aurelio Casillas durante 11 años en El Señor de los Cielos, protagonizará y será productor ejecutivo de una serie bilingüe con guion en desarrollo centrada en Emma Coronel , esposa de Joaquín "El Chapo" Guzmán, según informó Deadline. El proyecto explorará la historia de Guzmán desde la perspectiva de Coronel, centrándose en su vida junto a uno de los narcotraficantes más notorios de la historia moderna.

La serie, que actualmente busca guionista, se desarrolla con la propia Coronel como productora ejecutiva, junto con Amaya y su socia productora, Martiza Ramos, a través de Amaya Productions. Zero Gravity Management también produce. La participación de Coronel marca un cambio notable con respecto a dramatizaciones anteriores, centrando la narrativa en el costo emocional y personal de la vida dentro del círculo íntimo del Cártel de Sinaloa.

Para Amaya, el proyecto representa continuidad, evolución y la adopción del género de las llamadas "narcoseries", que impulsaron su carrera, pero también pusieron en riesgo su vida. De 2013 a 2024, protagonizó El Señor de los cielos, interpretando a Casillas, un capo ficticio inspirado libremente en narcotraficantes reales. A lo largo de 11 temporadas, la serie se convirtió en una de las franquicias más exitosas de Telemundo y contribuyó a definir una generación de narcodramas.

Ha anunciado su regreso a la franquicia para una nueva temporada.

La historia de El Chapo novelada en la televisión

Dentro de ese universo, la serie también presentó personajes claramente inspirados en El Chapo. Las primeras temporadas presentaron a El Chema, un capo interpretado primero por Mauricio Ochmann y luego por Alberto Guerra (Griselda), una ficción apenas velada que reflejaba el ascenso de Guzmán. Versiones posteriores reelaboraron el arquetipo a medida que la serie evolucionaba, reflejando los cambios en la dinámica de los cárteles en el mundo real.

Amaya también apareció en La Reina del Sur, la pionera del género, donde interpretó a El Güero, un papel que consolidó aún más su asociación con la narración impulsada por el narcotráfico en la televisión latinoamericana.

Univision ha explorado la historia de El Chapo de forma más directa. La cadena produjo El Chapo, protagonizada por Marco de la O como Guzmán. Esta serie se centró en el ascenso, captura, fugas y eventual extradición del narcotraficante, ofreciendo una estructura de drama policial más tradicional, basada en las rivalidades entre las fuerzas del orden y los cárteles.

La esposa de El Chapo

El nuevo proyecto que involucra a Amaya y Coronel parece estar a punto de desviarse de esa fórmula. En lugar de centrarse en operaciones o luchas de poder, la serie examinará las consecuencias personales de la vida criminal de Guzmán desde la perspectiva de la mujer que le fue públicamente leal hasta su condena en un tribunal federal estadounidense en 2019. Guzmán actualmente cumple cadena perpetua más 30 años.

La participación de Amaya añade un nuevo nivel de relevancia. Tras pasar más de una década retratando el poder ficticio de los cárteles, ahora se adentra en un proyecto vinculado directamente con figuras reales, con una de ellas contribuyendo a dar forma a la narrativa desde dentro.

La serie aún se encuentra en una etapa temprana de desarrollo, pero su premisa por sí sola la ubica entre los próximos proyectos más seguidos en el espacio del narcodrama, lo que indica que el género continúa evolucionando, alejándose de la glorificación y acercándose a la introspección, la responsabilidad y el costo humano del crimen organizado.