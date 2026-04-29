Barry Keoghan negó públicamente haber engañado a Sabrina Carpenter durante un podcast publicado el martes 28 de abril, declarando en el programa "Friends Keep Secrets" de Benny Blanco que los rumores en línea sobre su separación en diciembre de 2024 "no eran ciertos" y que lo habían llevado a desaparecer de la vida pública.

El actor irlandés, de 33 años, y Carpenter, de 26, habían salido juntos durante aproximadamente un año y protagonizaron juntos el videoclip de su canción ' Please Please Please' antes de poner fin a su relación discretamente.

Las especulaciones en torno a Barry Keoghan y Sabrina Carpenter se intensificaron a finales del año pasado cuando surgieron informes sobre su ruptura, junto con afirmaciones de que él le había sido infiel a la influencer Breckie Hill.

En aquel momento, la revista People citó a una fuente anónima que afirmaba que ambos eran jóvenes y estaban centrados en sus carreras, y que habían decidido tomarse un descanso. Ni Keoghan ni Carpenter abordaron directamente las acusaciones de infidelidad. Ese silencio permitió que las redes sociales llenaran los vacíos, a menudo sin tener en cuenta las pruebas.

En el podcast Friends Keep Secrets , Keoghan ofreció su primer relato extenso de lo sucedido tras el escándalo. Afirmó que prácticamente se retiró de la vida pública mientras las acusaciones circulaban en internet.

"Dejé Instagram y mis perfiles en redes sociales, dejé de ir a eventos, dejé de socializar", le dijo al presentador Benny Blanco. Describió sentirse acorralado por una historia que, según él, nunca reconoció. "Es porque había una narrativa circulando, una narrativa que nunca se había comentado realmente, una narrativa que no es cierta, o al menos yo nunca la confirmé ni dije nada al respecto".

Cuando su copresentador, Lil Dicky, le preguntó exactamente qué se le acusaba de haber hecho, Keoghan respondió simplemente: "Que fui infiel". El actor, que tiene un hijo de una relación anterior, no mencionó a Carpenter por su nombre, pero el contexto de la conversación y el momento en que se hicieron las acusaciones dejaron claro a qué se refería.

Barry Keoghan, Sabrina Carpenter y un rumor que se resistía a desaparecer.

La noticia llegó después de meses en los que Barry Keoghan y Sabrina Carpenter intentaron mantener su romance en un perfil inusualmente bajo para dos personas cuyas carreras dependen de la visibilidad.

Su relación se hizo pública por primera vez en 2023, y luego aprovecharon la atención mediática cuando Keoghan apareció como su caótica pareja en pantalla en el videoclip de gran repercusión Please Please Please , mientras que el éxito de Carpenter, Espresso, la catapultó aún más al estrellato pop mundial.

Sin embargo, en diciembre de 2024, la situación dio un giro inesperado. Los rumores comenzaron a circular, afirmando que Keoghan había tenido una relación con Breckie Hill en la época de la ruptura, convirtiendo una separación ya de por sí polémica en un auténtico drama moral.

La rapidez con la que esa versión de los hechos se convirtió en un supuesto hecho claramente sigue molestando a Keoghan.

En el podcast, argumentó que el verdadero problema no era tanto su comportamiento como la presión de tener una relación a la vista de fans y detractores.

"No quiero involucrar a nadie más en esto", dijo, "pero lamentablemente, al tener una relación en el ojo público, todos sabemos esto por nuestras propias experiencias, pero se hace público y se magnifica".

El término "amplificado" resulta muy efectivo en este caso. Una simple publicación en TikTok o Instagram puede convertirse en una noticia global en cuestión de horas, mucho antes de que los implicados tengan la oportunidad de responder.

En el caso de Keoghan, sugirió, eso significaba que una afirmación no verificada ganaba fuerza mientras que la corrección posterior pasaba prácticamente desapercibida.

La influencer que está en el centro de la historia de Barry Keoghan y Sabrina Carpenter niega la relación extramatrimonial.

Keoghan señaló que la propia Breckie Hill ya había desmentido la acusación original de trampa. "Si analizas la historia, ves que una chica grabó un vídeo, y luego otra grabó otro y pidió disculpas por haberlo inventado", dijo. "Pero nadie pareció darle importancia a ese vídeo".

Hill, quien se vio envuelta en la polémica entre Barry Keoghan y Sabrina Carpenter sin, según ella, haberlo conocido jamás, intentó zanjar el asunto en un vídeo suyo.

"Para que quede claro, no, no tuve nada con Barry", dijo. "Nunca me he cruzado con este hombre en mi vida. La única vez que lo he visto ha sido en la televisión, viendo Saltburn ".

A pesar de ello, la acusación anterior, más sensacionalista, siguió circulando. Keoghan declaró en el podcast que optó por no intervenir en aquel momento, argumentando que pronunciarse al respecto podría haber empeorado las cosas para la influencer que había iniciado la especulación.

"Esta chica ha visto la reacción, y no quise intervenir y perjudicarla porque, repito, no sé cómo lo maneja, así que soy consciente de ello", dijo.

Lo que está claro es que tanto Barry Keoghan como Sabrina Carpenter se han volcado en el trabajo desde su separación. La carrera de Carpenter ha despegado aún más; este mes, actuó en el escenario principal de Coachella y el 17 de abril se le unió Madonna para una interpretación de Like A Prayer que se hizo viral, un momento que puso de manifiesto la rapidez con la que ha ascendido a la élite del pop.

Mientras tanto, Keoghan ya tiene asegurados dos papeles importantes. Actualmente está filmando una película biográfica de los Beatles en cuatro partes, cuyo estreno está previsto para 2028, y retomará su papel del Joker en The Batman: Part II , cuyo estreno está programado para 2027.