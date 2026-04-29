Olivia Wilde ha generado gran preocupación entre sus seguidores por su salud tras su reciente aparición pública.

En un fragmento de una entrevista con Wilde durante la promoción de su nueva película, 'The Invite', la actriz lucía notablemente delgada. Más que la película, fue su figura lo que llamó la atención de los fans, generando especulaciones sobre su salud.

El vídeo se viralizó rápidamente en las redes sociales. La sección de comentarios se llenó de especulaciones audaces, pero un usuario llamado Royce Lopez lanzó una acusación descabellada.

"Olivia Wilde parece un cadáver que ha cobrado vida", escribió el usuario.

Olivia Wilde looks like a medical cadaver came to life. Ozempic is ruining women. pic.twitter.com/qvHEXZKoej — Royce Lopez (@hippojuicefilm) April 28, 2026

Más especulaciones

Como era de esperar, algunos fans se mostraron divididos. Otro usuario de X refutó la etiqueta de "cadáver médico" e insistió en que Wilde simplemente está envejeciendo como cualquier otra mujer. Sin embargo, López lo desestimó de inmediato y recalcó que Wilde aparenta mucha más edad de la que tiene.

"Tiene 42 años y parece de 68 estando parada afuera de una clínica de metadona. Mi esposa también es delgada y también tiene 42 años... Si ella se viera así, iríamos al hospital", respondió López.

Por otro lado, un usuario de X coincidió con López. El fan publicó una serie de fotos de Wilde en enero de este año en las que se la veía mucho más joven y menos delgada.

January this year 🙄

skinny, but not a cadaver like you said. 🙄 pic.twitter.com/BLgcdcvpZ7 — Lumen Loud 💙💚 (@thathawksgirl) April 28, 2026

"Esto es de hace 3 días. Así que algo realmente malo sucedió desde enero", añadió López.

Podría ser la tendencia actual.

Wilde ha guardado absoluto silencio respecto a su estado de salud actual. La actriz aún no ha hecho ninguna declaración pública ni se ha pronunciado sobre la creciente preocupación de sus fans.

Sin embargo, internet está repleto de teorías y la cantidad de especulaciones descabelladas se ha vuelto abrumadora. De hecho, surgió otra teoría apenas unas semanas antes de la última aparición pública de Wilde. Fue cortesía de una creadora de contenido de belleza y personalidad de internet aparentemente prominente llamada Audrey Victoria, quien cuenta con una enorme cantidad de seguidores: 835.000 en Facebook.

Según Victoria, la drástica pérdida de peso de Wilde revela una historia más amplia. No se trata de un incidente aislado, sino que está relacionada con una tendencia específica de mujeres mayores en Hollywood en la actualidad.

Ella argumenta que los estándares de la industria están cambiando rápidamente y Wilde es vista como una de las figuras en esta narrativa en constante evolución.

"Olivia Wilde no está envejeciendo bien. Está DESAPARECIENDO", escribió Victoria en la publicación . "Así es como luce el "bienestar" de Hollywood en 2026. Sienes hundidas. Mejillas ahuecadas. Un abdomen que no solo es delgado, sino que prácticamente no tiene volumen".

"Este es el aspecto pos-grasa bucal, pos-Ozempic, pos-Pilates seis días a la semana al que todas las actrices mayores de 35 años se ven obligadas a adoptar", continuó. "El rostro se esculpe. El cuerpo se esculpe. Y luego la prensa lo llama "increíble"".

"En Hollywood, envejecer ya no significa hacerse mayor. Significa que te van restando", concluía la publicación.

A pesar de los rumores y las especulaciones, el panorama cinematográfico se prepara para una sofisticada mezcla de ingenio y patetismo con la llegada de 'The Invite'. La película es una comedia dramática muy esperada, dirigida por la propia Wilde.

Alejándose de la intensidad psicológica de sus trabajos anteriores, Wilde regresa a la dirección con un proyecto que promete ser tan intelectualmente agudo como humorístico y observacional.

Cuenta con un reparto estelar que incluye a Wilde, Seth Rogen, Penélope Cruz y Edward Norton. El estreno de "The Invite" está previsto para el 3 de julio de 2026.