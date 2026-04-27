Prime Video ha cancelado oficialmente "Gen V", el spin-off universitario de " The Boys ", después de solo dos temporadas, pero los jóvenes personajes de la serie no desaparecerán por completo de la franquicia.

La cancelación se anunció a finales de abril de 2026, aproximadamente seis meses después de la emisión del último episodio de la segunda temporada de "Gen V" en octubre de 2025. La segunda temporada se estrenó el 17 de septiembre de 2025 y concluyó el 22 de octubre de 2025.

Los productores ejecutivos Eric Kripke y Evan Goldberg abordaron la cancelación en un comunicado conjunto. "Si bien nos gustaría poder continuar la fiesta una temporada más en Godolkin, estamos comprometidos a seguir desarrollando las historias de los personajes de la 'Gen V' en la quinta temporada de The Boys y otros proyectos de VCU que están por venir", dijeron. "Los volverán a ver", según Hollywood Reporter .

Personajes de la 'Gen V' en 'The Boys'

Varios personajes de la "Gen V" ya han aparecido en la quinta temporada de "The Boys", que se estrenó el 8 de abril de 2026 y concluirá con su último episodio el 20 de mayo de 2026. Se espera que personajes como Marie Moreau (Jaz Sinclair), Jordan Li y Emma Meyer tengan papeles importantes en los episodios finales de la serie.

"Gen V" se estrenó originalmente en septiembre de 2023 con gran éxito de audiencia y críticas positivas, lo que le valió una rápida renovación para una segunda temporada incluso antes de que terminara la primera. Ambientada en la Universidad de Godolkin, la escuela de entrenamiento de élite para jóvenes superhéroes del universo de "The Boys", la serie derivada seguía a Marie y sus compañeros mientras descubrían oscuros secretos dentro de la institución.

Sin embargo, la serie sufrió un duro revés en marzo de 2024 cuando el miembro del reparto Chance Perdomo, que interpretaba a Andre Anderson, falleció a los 27 años a causa de las heridas sufridas en un accidente de motocicleta, según informó Entertainment Weekly .

La tragedia obligó a la producción a replantear significativamente las tramas de la segunda temporada. En lugar de buscar un nuevo actor para el papel, el equipo creativo incorporó la muerte de Andre a la serie como un elemento narrativo central.

Según los informes, la segunda temporada también tuvo problemas de audiencia, logrando entrar en el top ten de las plataformas de streaming solo una vez durante su emisión, un factor clave en la decisión de Prime Video de cancelarla.

El Universo Cinematográfico de Vought (VCU) sigue adelante con sus próximos proyectos. "Vought Rising", una precuela ambientada en la década de 1950 protagonizada por Jensen Ackles como Soldier Boy y Aya Cash como Stormfront, se espera para su estreno en 2027, según Collider . Un spin-off independiente, "The Boys: Mexico", también se encuentra en fase inicial de desarrollo, aunque aún no se ha confirmado su fecha de estreno.