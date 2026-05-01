Un grupo de exploradores urbanos que accedieron en secreto al famoso rancho Neverland de Michael Jackson después de que la estrella del pop lo abandonara, han compartido sus inquietantes hallazgos desde el interior de la extensa propiedad.

Según un reportaje de The Mirror , el difunto cantante, que falleció en 2009 a los 50 años, vivía en una propiedad de 1200 hectáreas cerca de Santa Bárbara, California. El rancho contaba con atracciones de parque de diversiones, un zoológico y otros entretenimientos diseñados para compensar la infancia perdida de Jackson. También fue escenario de una redada policial en 2003 a raíz de acusaciones de abuso sexual infantil, cargos de los que Jackson fue absuelto en 2005.

Tras la redada, Jackson declaró que la propiedad había sido "profanada" y abandonó Neverland. La finca fue embargada y permaneció prácticamente intacta durante años.

Entre diciembre de 2007 y marzo de 2008, un equipo de fotógrafos y exploradores ingresó clandestinamente a la propiedad en varias ocasiones. Documentaron los espacios interiores y exteriores, descubriendo una galería comercial, una mansión, una estación de tren, atracciones de feria y diversas estatuas.

En una entrevista con Vice, un explorador dijo: "Todo lo que vieron era bastante extraño".

El explorador destacó un detalle particularmente inquietante: "Lo más extraño para mí fue el logo del niño pequeño en pijama sentado sobre la luna, por todas partes".

El grupo explicó que el logotipo de la luna se parecía mucho al logotipo de DreamWorks y que estaba pintado en varios lugares, incluyendo el suelo, letreros, autos chocadores y áreas de estacionamiento de autobuses, abarcando un ancho de aproximadamente 60 pies.

Los exploradores describieron el logotipo de la luna como "inquietante". También destacaron la extensa colección de recuerdos de Jackson con su imagen.

"Tenía botellas de Pepsi, libros y otro material promocional en cajas. También tenía montones y montones de cartas de admiradores", dijo uno. "Una que me llamó mucho la atención fue la del fiscal de su caso de abuso sexual, con cuernos de diablo dibujados. Estaba simplemente sobre una mesa, ¿quizás una mesa de Pac-Man?", según el Daily Express .

Según los aventureros, la casa de Jackson estaba "llena de objetos únicos, de aspecto caro y con un toque artístico".

"Simplemente parecía algo exótico y diferente. Hay cosas mucho más extrañas en este mundo que lo que fue Michael Jackson", reflexionaron los exploradores.

La propiedad fue finalmente adquirida en 2020 por 22 millones de dólares.

Esta historia pone de relieve tanto el legado como la controversia que rodean al rancho Neverland, que sigue cautivando la imaginación del público años después de la muerte de Jackson.