NUEVA YORK — Taylor Swift ha presentado solicitudes de registro de marca para proteger su voz e imagen de las falsificaciones profundas generadas por IA, uniéndose al actor Matthew McConaughey y a un pequeño pero creciente grupo de celebridades que buscan garantías legales en una era de rápida evolución de la tecnología de inteligencia artificial.

La compañía de Swift, TAS Rights Management, presentó tres solicitudes ante la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos el 24 de abril de 2026. Dos de ellas protegen las marcas sonoras distintivas de sus frases "Hey, it's Taylor Swift" y "Hey, it's Taylor" en videos promocionales. La tercera protege una imagen específica de su gira Eras Tour, donde aparece en el escenario con una guitarra rosa, vistiendo un body iridiscente multicolor y botas plateadas.

Estas solicitudes representan una defensa proactiva contra los medios sintéticos no autorizados. El abogado especializado en propiedad intelectual Josh Gerben, quien fue el primero en dar a conocer estas solicitudes, las describió como diseñadas específicamente para combatir las amenazas que plantean las falsificaciones profundas generadas por IA, los avales falsos y las suplantaciones de identidad.

Swift no está sola. En enero de 2026, Matthew McConaughey se convirtió en una de las primeras celebridades importantes en registrar agresivamente elementos de su imagen. El ganador del Óscar obtuvo ocho marcas registradas federales que cubren su voz, imagen, videoclips y su icónica frase "Alright, alright, alright" de "Dazed and Confused". McConaughey declaró a The Wall Street Journal que su objetivo era crear "un perímetro claro en torno a la propiedad" para que cualquier uso de su imagen requiera consentimiento explícito y la debida atribución.

Esta tendencia refleja la creciente inquietud en la industria del entretenimiento. Las herramientas de IA generativa permiten ahora crear audios y vídeos convincentes de celebridades diciendo o haciendo prácticamente cualquier cosa, de forma relativamente sencilla y económica. Incidentes de gran repercusión protagonizados por Swift —como supuestos apoyos políticos falsificados e imágenes explícitas no consentidas— han intensificado las demandas de una mayor protección.

Otros artistas están explorando estrategias similares. Si bien las listas exhaustivas aún son limitadas debido a la novedad de estas solicitudes, los expertos legales informan de un creciente interés por parte de actores, músicos y atletas. Algunas personas con alto patrimonio están registrando discretamente marcas comerciales para frases características, estilos vocales distintivos o elementos visuales icónicos como medidas preventivas.

El panorama legal sigue siendo complejo. Las leyes tradicionales sobre el derecho a la propia imagen varían según el estado y suelen centrarse en el uso comercial indebido, pero no fueron diseñadas para las capacidades actuales de la IA. El derecho de marcas ofrece una vía de protección, especialmente cuando se pueden registrar identificadores de audio o visuales específicos como marcas distintivas. Sin embargo, la aplicación de la ley contra creadores anónimos en línea o plataformas extranjeras presenta importantes desafíos.

Diversos grupos del sector, como el Sindicato de Actores de Cine y las principales discográficas, han presionado para que se apruebe legislación federal que aborde el problema de las falsificaciones digitales no consensuales. Algunas plataformas han implementado sistemas de marcas de agua o herramientas de detección, pero los expertos afirman que las soluciones tecnológicas por sí solas son insuficientes sin marcos legales más sólidos.

La decisión de Swift cobra especial relevancia dada su enorme influencia global y su trayectoria en la defensa de los derechos de los artistas. Desde sus batallas por la propiedad de catálogos musicales hasta su apoyo público a los compositores, se ha posicionado consistentemente como protectora del control creativo. Estas solicitudes de registro de marca extienden esa filosofía al ámbito digital.

La acción previa de McConaughey sentó un precedente importante. Al registrar como marca ciertas interpretaciones y su voz, estableció una base legal para impugnar el uso no autorizado de la IA. Su equipo enfatizó que el objetivo no es coartar la creatividad, sino garantizar el consentimiento y la compensación cuando se explotan comercialmente las imágenes.

Los expertos legales predicen que más celebridades seguirán este ejemplo. A medida que la IA generativa se vuelve más accesible y realista, proteger los elementos de la marca personal podría convertirse en una práctica habitual para las figuras públicas. Algunos abogados ya están aconsejando a sus clientes que registren de forma proactiva los aspectos distintivos de su imagen.

Para los fans y creadores de contenido, este desarrollo plantea interrogantes sobre el uso legítimo, la parodia y las obras transformadoras. La legislación sobre marcas generalmente permite mayor flexibilidad para el contenido no comercial o satírico, pero la línea entre la libertad de expresión y la infracción puede ser difusa en el contexto de la IA.

Las denuncias también ponen de relieve preocupaciones sociales más amplias. A medida que la tecnología difumina la línea entre lo real y lo sintético, las cuestiones de consentimiento, identidad y veracidad se vuelven cada vez más complejas. Las figuras públicas se preocupan por la desinformación, el daño a su reputación y la pérdida de control sobre su imagen pública.

Las acciones de Swift y McConaughey podrían impulsar respuestas regulatorias. Legisladores de varios países están considerando proyectos de ley que exigirían la divulgación del contenido generado por IA o crearían nuevos derechos específicos para las réplicas digitales. California y algunos otros estados ya han aprobado protecciones limitadas para las imágenes digitales.

A medida que estos casos se desarrollen, podrían sentar importantes precedentes legales sobre cómo los tribunales abordan las disputas de propiedad intelectual relacionadas con la IA. El éxito de Swift y McConaughey podría alentar a otros, mientras que las impugnaciones podrían resaltar la necesidad de leyes actualizadas y adaptadas a las tecnologías emergentes.

Por ahora, las demandas presentadas ponen de manifiesto un cambio fundamental: en la era de la IA, proteger la propia voz e imagen requiere estrategias legales proactivas que van más allá de los derechos de autor y de imagen tradicionales. Las celebridades con un importante valor cultural y comercial están marcando la pauta, pero las implicaciones se extienden a cualquier persona cuya imagen pueda ser explotada en línea.

Aún no se sabe con certeza si estas marcas registradas disuadirán por completo el uso indebido, pero transmiten un mensaje contundente. Los artistas de renombre ya no están dispuestos a dejar su identidad digital desprotegida en un mundo cada vez más artificial. A medida que la tecnología avanza, la batalla por el control de nuestra imagen no ha hecho más que empezar.