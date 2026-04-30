El presidente Donald Trump recibió el miércoles en la Casa Blanca a la tripulación de la misión lunar Artemis II para una reunión informativa oficial, pero la atención se desvió rápidamente de sus logros a su propia autoevaluación sobre su preparación para los viajes espaciales. Lo que comenzó como una ceremonia para celebrar el histórico viaje de los astronautas pronto se convirtió en una exhibición de la característica bravuconería del presidente respecto a su salud y capacidades.

Durante la reunión en el Despacho Oval, Trump insistió en que se encontraba en buena forma para realizar el viaje él mismo. Incluso bromeó con el nuevo administrador de la NASA sobre lo que se necesitaría para enviar a un presidente al espacio.

Por qué la jactancia de Trump sobre ser astronauta acaparó toda la atención.

El evento principal del miércoles se organizó para homenajear a los astronautas que completaron con éxito su histórico sobrevuelo lunar a principios de este mes. La tripulación está compuesta por Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen. Su misión es completar una compleja trayectoria alrededor de la Luna.

Sin embargo, el comandante en jefe no pudo resistir la tentación de incluirse en la narrativa de los viajes espaciales modernos. Expresó una profunda admiración por el equipo antes de evaluar su propia idoneidad.

Trump no se anduvo con rodeos al elogiar la resistencia física y mental necesaria para las misiones extraterrestres.

Estamos muy orgullosos de estas personas. Tienen una valentía increíble, increíble. Y muchas otras cosas también, por cierto.

Comparación de las intensas exigencias físicas de los viajes espaciales

El entrenamiento de los astronautas incluye exámenes físicos extenuantes y un intenso trabajo en simuladores. A diferencia de los viajeros espaciales ficticios que vemos en películas como Marte o Interstellar , los astronautas reales pasan años preparando sus cuerpos para la gravedad cero. Trump sugirió que su estado de salud personal cumpliría fácilmente con estos requisitos.

"Para entrar ahí, hay que ser muy inteligente y estar en buena forma física. Así que no habría tenido ningún problema en lograrlo como astronauta", dijo Trump. "Estoy en muy buena forma física".

Presentación de un hipotético lanzamiento presidencial a la dirección de la NASA.

La conversación tomó un rumbo más especulativo cuando Trump se dirigió directamente a los líderes de la agencia espacial. Preguntó sobre los obstáculos logísticos y legales para enviar a un presidente en ejercicio al espacio.

"Quizás sea un pequeño problema, no estoy seguro. Tendremos que intentarlo alguna vez. ¿Se le permite a un presidente participar en una de estas misiones?", preguntó Trump al administrador de la NASA, Jared Isaacman.

Isaacman se dejó llevar por el tono informal de la pregunta. "Podemos ponernos a trabajar en eso, señor presidente", respondió Isaacman.

Trump buscó de inmediato garantías sobre la viabilidad de la idea. "¿No tendríamos ningún problema, verdad?", dijo Trump.

Para mantener un tono diplomático, el jefe de la agencia ofreció una breve garantía. "Lanzaremos más cohetes", respondió Isaacman.

President Trump says you have to be very smart and physically in shape to be an astronaut.



“I would've had no trouble making it, I'm physically very good.” pic.twitter.com/mSNLomsN8C — Acyn (@Acyn) April 29, 2026

Por qué sigue siendo crucial financiar el enorme programa lunar Artemis

Si bien las bromas acapararon los titulares, la realidad del regreso de los humanos a la Luna sigue siendo una empresa financiera de enormes proporciones. El gobierno ha invertido cuantiosos recursos en el desarrollo de la tecnología necesaria. Auditorías históricas ponen de manifiesto que la iniciativa conlleva una enorme carga financiera.

A pesar de los retrasos previos, los informes indican que el proyecto ha requerido inversiones masivas y continuas para su finalización. El programa lunar general ha exigido una inversión constante; los organismos gubernamentales de control proyectaron inicialmente que el proyecto costaría más de 77 mil millones de libras esterlinas (93 mil millones de dólares) para 2025. El desarrollo del Sistema de Lanzamiento Espacial y la cápsula Orión consume la mayor parte de este presupuesto.

El interés público sigue creciendo tras el regreso triunfal de la misión a la Tierra. La administración continúa alardeando con confianza del dominio estadounidense en la exploración espacial moderna. Los funcionarios sostienen que asegurar esta ventaja tecnológica justifica el elevado gasto.