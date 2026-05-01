La policía israelí arrestó a un hombre de 36 años sospechoso de atacar a una monja cerca de la Ciudad Vieja de Jerusalén. El ataque, captado en vídeo, ha intensificado la preocupación entre los líderes cristianos por la violencia y el acoso contra el clero, los fieles y los símbolos religiosos en Israel y en las zonas bajo control militar israelí.

El ataque tuvo lugar el miércoles 29 de abril cerca de la Tumba de David, un lugar religioso próximo a la Puerta de Sion y las murallas de la Ciudad Vieja, según Associated Press . La policía informó el viernes que el sospechoso fue arrestado y que el caso se está investigando como un posible ataque con motivaciones raciales.

La víctima, una monja e investigadora afiliada a la Escuela Francesa de Estudios Bíblicos y Arqueológicos de Jerusalén, sufrió contusiones pero no resultó gravemente herida, según informó AP. Un video del ataque muestra a un hombre acercándose a ella por detrás, empujándola al suelo y pateándola repetidamente.

La policía israelí declaró que considera los ataques contra miembros de comunidades religiosas con la máxima seriedad y prometió tolerancia cero ante la violencia contra el clero y los fieles, según informó The Times. El sospechoso fue detenido el mismo día del ataque.

Israeli police say a 36-year-old Jewish man has been arrested over this assault on a French nun in occupied East Jerusalem.



Video shows her being shoved to the ground and kicked, renewing concern over violence against Israel’s religious minorities. pic.twitter.com/evDvchU808 — Al Jazeera English (@AJEnglish) May 1, 2026

El ataque tuvo lugar en una de las zonas religiosas más sensibles del mundo. La Ciudad Vieja de Jerusalén y sus alrededores son fundamentales para el cristianismo, el judaísmo y el islam, y atraen a peregrinos de todo el mundo. La Tumba de David y el cercano Cenáculo, tradicionalmente identificados por los cristianos como el lugar de la Última Cena, se encuentran en una zona donde las tensiones religiosas han estallado repetidamente.

Aumentan los ataques contra los cristianos.

Líderes cristianos y grupos de defensa de los derechos humanos afirman que el ataque no es un caso aislado. Wadie Abunassar, coordinador del Foro Cristiano de Tierra Santa, declaró que la violencia y el acoso contra los cristianos se han convertido en un fenómeno creciente, que incluye escupitajos, insultos y agresiones físicas. También criticó lo que describió como una aplicación débil de la ley cuando se detiene a los sospechosos, pero posteriormente se enfrentan a consecuencias limitadas.

El ataque en Jerusalén se produjo tras la indignación generada por otro incidente en el sur del Líbano, donde un soldado israelí fue fotografiado destrozando un crucifijo y una estatua de Jesús en la aldea cristiana de Debel. En respuesta, Israel apartó a dos soldados del servicio activo y los puso en prisión preventiva durante 30 días después de que una investigación determinara que uno de ellos dañó el símbolo religioso mientras otro lo fotografiaba. Otros seis soldados presentes que no intervinieron fueron reprendidos.

Posteriormente, Israel pidió disculpas y anunció que reemplazaría la estatua, mientras que un crucifijo de reemplazo enviado desde Italia fue instalado durante una ceremonia a la que asistieron clérigos locales, residentes y cascos azules de la ONU.

Este episodio avivó los temores de los cristianos ante la vulnerabilidad de los lugares sagrados y los símbolos religiosos durante el creciente conflicto en Oriente Medio.