Según muestran documentos judiciales estadounidenses, una nueva demanda presentada por la familia de Tupac Shakur hace referencia a Sean 'Diddy' Combs en las nuevas acusaciones que rodean la muerte del rapero en 1996 en Las Vegas.

Según una denuncia presentada el 28 de abril de 2026 por su hermanastro Maurice Shakur, creen que pudo haber habido una conspiración en el asesinato del ícono del hip-hop.

Tupac fue asesinado a tiros en un ataque desde un auto en el Strip de Las Vegas en septiembre de 1996, a la edad de 25 años. El caso permaneció oficialmente sin resolver durante décadas, hasta que Duane Keith 'Keefe D' Davis fue arrestado en 2023 y posteriormente acusado en relación con el asesinato. Se declaró inocente y actualmente espera el juicio programado para agosto de 2026.

Diddy mencionado en la conspiración para asesinar a Tupac.

La última demanda presentada por Maurice Shakur busca ampliar el alcance del caso de homicidio culposo, argumentando que el asesinato de Tupac pudo haber involucrado una red más amplia de individuos, más allá de los ya identificados.

Sugiere que el asesinato podría haber formado parte de lo que describe como una "conspiración compleja", en lugar de un simple acto de represalia tras una disputa callejera.

Los documentos judiciales citados por AOL también mencionan a Sean 'Diddy' Combs, junto con varias personas no identificadas, como posibles implicados en las acusaciones. La demanda no presenta cargos formales contra Combs, sino que hace referencia a afirmaciones y declaraciones anteriores que, según argumenta, justifican un examen más detenido como parte del proceso judicial en curso.

La demanda también hace referencia a hechos más recientes, como material documental e información del gran jurado relacionada con el arresto de Duane Davis. Argumenta que estos materiales podrían sugerir que otras personas participaron en la planificación o facilitación de los eventos que condujeron a la muerte de Tupac, aunque muchas de las personas presuntamente involucradas no han sido identificadas ni interrogadas formalmente.

Aparecen testigos

La demanda alega además que algunos testigos potenciales podrían haberse negado a declarar a lo largo de los años, mientras que otros han fallecido, lo que dificulta la verificación de ciertos aspectos de la investigación. Argumenta que información clave podría haber salido a la luz recientemente, invocando el principio de "descubrimiento diferido" en la legislación californiana, que permite reabrir casos antiguos si surgen nuevas pruebas.

La demanda presentada por la familia de Tupac Shakur no presenta nuevas pruebas desde un tribunal. En cambio, cita material reciente de los medios de comunicación y afirmaciones documentales, especialmente el documental "Sean Combs: The Reckoning" , como parte de su argumento de que en los últimos años ha surgido nueva información que podría justificar la reapertura de partes de la investigación o la ampliación del número de personas posiblemente implicadas.

Una de las principales alegaciones que figuran en la demanda es una supuesta declaración atribuida a Davis en un interrogatorio policial, donde afirma que Diddy ofreció dinero en relación con el asesinato de Tupac. Cabe destacar que Combs ha negado públicamente esta afirmación, la cual no ha sido probada en los tribunales.

Davis sigue siendo la única persona acusada formalmente en relación con el asesinato de Tupac Shakur. En declaraciones anteriores, admitió haber proporcionado el arma utilizada en el tiroteo, pero niega ser el único responsable del asesinato. La fiscalía alega que desempeñó un papel fundamental en el incidente.

La mención de Diddy en la demanda civil no altera su situación jurídica en el caso, y no se han presentado cargos penales en su contra en relación con la muerte de Tupac. Su implicación se basa en alegaciones citadas en la demanda y en la documentación de referencia, las cuales aún no han sido sometidas a juicio.

Tal como están las cosas, el caso sigue su curso en el sistema judicial, y se espera que el juicio de Davis se celebre a finales de este año.