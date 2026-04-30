Un exfuncionario del FBI ha expuesto una teoría contundente sobre lo que pudo haberle sucedido a Nancy Guthrie, la abuela desaparecida de Arizona . En un podcast estadounidense esta semana, argumentó que la respuesta a su desaparición en Tucson en febrero probablemente se encuentre cerca de casa y podría implicar un plan de secuestro con fines de rescate, una auténtica pesadilla, adaptado a la era digital. John Miller , exsubdirector del FBI y actual analista jefe de seguridad de CNN, expuso su punto de vista casi tres meses después de que Guthrie, de 84 años, desapareciera de su casa en Catalina Foothills, Tucson.

Nancy Guthrie desapareció en la madrugada del 1 de febrero de su residencia en un acomodado suburbio de Tucson. Las autoridades creen que una o más personas secuestraron a la mujer de 84 años, madre de Savannah Guthrie, copresentadora del programa Today. A pesar de las intensas búsquedas y la gran atención mediática, sigue desaparecida y los investigadores no han anunciado arrestos ni han identificado a ningún sospechoso.

Un exfuncionario del FBI afirma que "la respuesta a Nancy Guthrie está en Tucson".

En declaraciones al podcast de Michael Hershman, The Fairfax Files , Miller argumentó que la clave del caso probablemente reside en el entorno inmediato de Guthrie, en lugar de en alguna conspiración lejana.

"Creo que la respuesta es, y creo que la familia Guthrie también lo cree, que la respuesta está ahí mismo. La respuesta está en Tucson", dijo Miller, en comentarios citados por Parade .

Sugirió que la desaparición fue "probablemente algo tramado localmente" por alguien que había vigilado a Guthrie y la había identificado como un blanco fácil. Según su interpretación, esa persona pudo haber visto a una anciana que vivía sola, aparentemente indefensa y vinculada a una hija influyente con acceso a dinero.

Según Miller, muchos casos de secuestro acaban revelando alguna conexión entre la víctima y el perpetrador, aunque sea indirecta. Alguien que viviera cerca, trabajara en la zona o conociera la rutina de Guthrie podría haber comprendido su situación y deducido la situación económica de su familia.

Dijo que no esperaba que este caso fuera "muy diferente", salvo por un giro escalofriante. En su escenario, un delincuente local, o varios, podrían haber tenido lo que él llamó una "pesadilla" en la que secuestraban a Guthrie y exigían un cuantioso rescate mediante criptomonedas .

"Vamos a exigir mucho dinero, y lo haremos a través de criptomonedas, y nunca tendremos que ir a un punto de entrega de rescate, ni recoger un paquete, ni mostrarnos. Llevaremos el secuestro a la era digital y obtendremos una gran ganancia", dijo Miller, esbozando el tipo de pensamiento que cree que podría estar detrás del caso.

El relato de Miller es una especulación fundamentada, no una descripción de los resultados confirmados de la investigación. Las autoridades no han detallado públicamente ninguna demanda de rescate, rastro de criptomonedas ni sospechosos identificados, y no hay nada en el material proporcionado que sugiera que la policía respalde su teoría.

Existen diversas teorías sobre cómo secuestraron a Nancy Guthrie.

Si bien Miller se ha centrado en el móvil y la geografía, otros exagentes del FBI han estado debatiendo una cuestión más básica: ¿fue Guthrie secuestrado por una persona o por varias?

En una entrevista con Brian Entin de NewsNation , el exagente del FBI Steve Moore argumentó que probablemente hubo más de un secuestrador involucrado en el rapto de Guthrie. Considera que el secuestro de una mujer de 84 años de una residencia privada apunta a la participación de varios autores, en lugar de un solo delincuente.

Jim Clemente, un exagente del FBI especializado en perfiles criminales, discrepa de esta opinión. Clemente ha comentado sobre lo que se ha descrito como evidencia de salpicaduras de sangre en la escena del crimen. Clemente cree que el patrón apunta a un solo secuestrador, en lugar de a un grupo.

El desacuerdo es importante porque influye en cómo el público entiende el caso y hasta dónde podría llegar la teoría de Miller sobre el conspirador local. Una posibilidad es la de un oportunista solitario con conocimiento del terreno, un ordenador portátil y una billetera de criptomonedas. Otra muy distinta es la de un pequeño grupo coordinando un secuestro y una demanda de rescate.

Según los informes, ni Moore ni Clemente tienen acceso al expediente completo de la investigación, y la policía no ha confirmado oficialmente cuántas personas creen que estuvieron involucradas. Su desacuerdo pone de manifiesto la gran incertidumbre que aún rodea los hechos básicos de la noche en que Guthrie desapareció.

El argumento de Miller de que la respuesta se encuentra en Tucson se suma a esas disputas en lugar de resolverlas. Incluso si tiene razón al afirmar que alguien con conocimiento local atacó a Guthrie, sigue sin estar claro si esa persona actuó sola, con un cómplice o como parte de un plan criminal más amplio.

Para la familia Guthrie y para quienes han seguido el caso desde la distancia, esa falta de claridad es un tormento en sí misma. Tres meses después, los expertos intentan llenar el silencio con conjeturas fundamentadas, pero la única respuesta que importa es la que los investigadores puedan demostrar. Hasta entonces, cada nueva teoría, por escalofriante que sea, no deja de ser eso: una teoría.