Según un nuevo informe, un compañero de celda de Jeffrey Epstein encontró una nota de suicidio supuestamente escrita semanas antes de quitarse la vida, la cual permanece bajo secreto de sumario.

El New York Times detalló que el compañero de celda de Epstein, Nicholas Tartaglione, afirmó haber encontrado la nota después de un intento de suicidio anterior de Epstein.

El Times ha verificado que la nota existe y está archivada bajo secreto de sumario en el expediente de Tartaglione. El periódico afirmó haber solicitado que se desclasificara el documento. Se desconoce si Epstein realmente escribió la nota que Tartaglione afirma haber encontrado.

Tartaglione declaró al periódico que la nota estaba escrita en una página arrancada de un bloc de notas amarillo y decía algo así como: "¿Qué quieres que haga, que me ponga a llorar? Es hora de decir adiós".

Según una investigación del Departamento de Justicia sobre la muerte, Epstein fue encontrado el 23 de julio a la 1:27 de la madrugada en su celda con un paño naranja alrededor del cuello. Tartaglione declaró a los agentes que Epstein había intentado ahorcarse.

El informe continuó detallando que Epstein inicialmente dijo que Tartaglione había intentado matarlo, pero luego se retractó y dijo que no sabía lo que había sucedido y que no quería hablar sobre cómo se había producido sus heridas.

Tras permanecer varios días bajo vigilancia por riesgo de suicidio, Epstein fue finalmente asignado a otro compañero de celda. Este compañero fue trasladado a otro centro penitenciario el 9 de agosto. Según el informe, Epstein se suicidó estando solo en su celda, y su cuerpo fue hallado el 10 de agosto.

"Epstein llevaba alrededor del cuello una cuerda naranja, presumiblemente de una sábana o una camisa, atada a la parte superior de la litera. Epstein estaba suspendido de la litera superior en una posición casi sentada, con las nalgas a aproximadamente 2,5 a 3,8 centímetros del suelo", afirma el informe.

Según el New York Times, Tartaglione encontró la nota de suicidio el 27 de julio, cuatro días después del incidente del 23 de julio. Tartaglione declaró al New York Times que la nota estaba escondida en una novela gráfica: "Abrí el libro para leer y ahí estaba".

Tartaglione declaró al periódico que entregó la nota a sus abogados para protegerse debido a la anterior afirmación de Epstein de que Tartaglione había intentado hacerle daño.