Una columna de humo negro se eleva constantemente sobre la ciudad portuaria rusa de Tuapse, en el Mar Negro, tras una serie de ataques con drones ucranianos contra una importante refinería de petróleo y una terminal de exportación, provocando incendios que han ardido intermitentemente durante días y extendiendo la contaminación por petróleo a través de la tierra, los ríos, las aguas costeras e incluso el agua de lluvia.

El primer ataque, ocurrido el 16 de abril, provocó grandes incendios en la refinería de Tuapse, dañando los tanques de almacenamiento y obligando al cierre de las operaciones. Posteriormente, los equipos de emergencia trabajaron a lo largo de un río cercano mientras los residuos de petróleo se extendían más allá del recinto industrial. El Washington Post informó que la refinería ha sido atacada cuatro veces en dos semanas, con incendios que se reavivan tras sucesivos ataques con drones, lo que ha generado lo que los grupos ecologistas describen como una prolongada crisis ecológica.

Los ataques aéreos del 20 y 28 de abril, y a principios de mayo, agravaron los daños y extendieron la contaminación. Una densa humareda cubrió repetidamente partes de la ciudad, mientras que el petróleo se filtró al río Tuapse y fluyó hacia el Mar Negro. Las labores de limpieza incluyeron barreras flotantes y trabajos a gran escala en la costa. Imágenes satelitales, según informó CNN , mostraron columnas de humo que se extendían sobre la región costera, con manchas de petróleo que se propagaron al menos decenas de kilómetros mar adentro durante el incidente.

Los residentes describieron lluvias inusuales que arrastraron partículas oscuras y aceitosas por toda Tuapse, cubriendo coches, ventanas y calles. Un residente declaró a CNN: "Literalmente, el petróleo cae del cielo. No podemos respirar. Toda la ciudad apesta a fueloil". Otro comentó: "La ciudad se está asfixiando con el humo".

Las autoridades rusas confirmaron posteriormente que el monitoreo del aire detectó niveles elevados de sustancias tóxicas, como benceno, xileno y hollín. Se emitieron avisos de emergencia instando a los residentes a permanecer en sus casas y limitar su exposición mientras continuaban los incendios. Según The New York Times , las autoridades del sur de Rusia reconocieron la peligrosidad de la calidad del aire tras varios días de informes públicos, recomendando a los residentes que permanecieran en sus casas debido a los niveles tóxicos del aire.

Los residentes locales también han descrito un fuerte y persistente olor a combustible en toda la ciudad. "Se puede oler en cualquier parte de la ciudad", dijo un residente a NBC News , y agregó que el olor se intensificaba a medida que se acercaba a la refinería y que algunas familias habían evacuado a sus hijos debido a la preocupación por la contaminación.

La frustración pública ha ido en aumento ante la respuesta y la comunicación de las autoridades. Un residente escribió en comentarios recogidos por NBC News que las escuelas permanecieron cerradas mientras el humo seguía siendo visible en toda la ciudad, y cuestionó la falta de medidas previas para proteger a los residentes de la exposición.

El presidente ruso Vladimir Putin se pronunció públicamente sobre los ataques por primera vez la semana pasada. Según informó CGTN , Putin citó al gobernador regional Veniamin Kondratyev, quien afirmó que no existían amenazas importantes tras los atentados. Añadió: "Parece que no hay peligros graves y la gente está logrando sobrellevar los desafíos que enfrentan sobre el terreno".

Sin embargo, los informes indican que la contaminación ambiental se ha extendido más allá de la contaminación atmosférica. El petróleo llegó al río Tuapse y se propagó por el Mar Negro, afectando playas y ecosistemas costeros. Equipos de limpieza y voluntarios han estado trabajando para eliminar el petróleo de la arena y el agua, a menudo de forma manual. Al Jazeera informó que residentes y voluntarios describieron una "lluvia negra" y una gran cantidad de hollín que cubría vagones de tren, animales e infraestructura tras las repetidas huelgas en la refinería.

Mientras tanto, Ucrania ha intensificado sus operaciones con drones de largo alcance contra la infraestructura energética rusa, atacando refinerías, depósitos y terminales de exportación vinculadas a la economía petrolera de Rusia. El diario Kyiv Independent informó que la planta de Tuapse fue atacada repetidamente como parte de una campaña más amplia destinada a reducir la capacidad de Rusia para procesar y exportar petróleo utilizado para financiar sus operaciones bélicas.