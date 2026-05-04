Tres personas han muerto y al menos otras tres han enfermado tras un presunto brote de hantavirus a bordo de un crucero de bandera holandesa en el Océano Atlántico, lo que ha provocado una investigación internacional de salud pública y esfuerzos urgentes de evacuación médica, según informó la Organización Mundial de la Salud.

El brote se produjo a bordo del MV Hondius, un buque de expedición operado por Oceanwide Expeditions, que había zarpado de Ushuaia, Argentina, unas tres semanas antes y había viajado por la Antártida y las Islas Malvinas antes de dirigirse a Cabo Verde y las Islas Canarias. Se informó que el barco permanecía anclado cerca de Praia, la capital de Cabo Verde, mientras las autoridades gestionaban la emergencia médica.

La OMS confirmó un caso de infección por hantavirus mediante pruebas de laboratorio y sospecha de otros cinco casos. De las seis personas afectadas, tres fallecieron y una se encuentra en cuidados intensivos en Sudáfrica. La agencia indicó que se están realizando más pruebas, investigaciones epidemiológicas y secuenciación del virus.

The World Health Organization (WHO) is supporting response efforts following suspected cases of hantavirus infection on a cruise ship in the Atlantic.https://t.co/QWwOzBPsgy — UN News (@UN_News_Centre) May 4, 2026

El Ministerio de Salud de Sudáfrica informó que el primer paciente conocido fue un pasajero de 70 años que desarrolló síntomas a bordo del barco y falleció allí mismo. Su cuerpo fue trasladado a Santa Elena, territorio británico en el Atlántico Sur. Su esposa, de 69 años, también enfermó y fue evacuada a Sudáfrica, donde falleció en un hospital de Johannesburgo. Se reportó una tercera víctima mortal, mientras que otro pasajero de 69 años, identificado por la AFP como británico, permanece en cuidados intensivos en Johannesburgo.

Según funcionarios sudafricanos, el barco llevaba a bordo unos 150 turistas en el momento del brote, y normalmente viaja con una tripulación de unos 70 miembros. Dos tripulantes con síntomas permanecían a bordo y requerían atención médica, mientras se coordinaban los planes de desembarco y evacuación con las autoridades caboverdianas.

Según los CDC, el hantavirus es una enfermedad rara pero potencialmente mortal, generalmente asociada a la exposición a la orina, las heces o la saliva de roedores infectados. Las personas pueden infectarse cuando las partículas contaminadas se dispersan en el aire y se inhalan. El virus puede causar una enfermedad respiratoria grave, y algunas variantes tienen una tasa de mortalidad de alrededor del 40 %. La transmisión de persona a persona se considera poco frecuente, aunque la OMS señala que puede ocurrir en circunstancias limitadas.

Aún no se ha confirmado la fuente de contagio a bordo del MV Hondius. Los investigadores están analizando si las infecciones se debieron a contaminación ambiental, exposición previa al embarque u otra fuente relacionada con la ruta o los suministros del barco. La OMS indicó que está coordinando con las autoridades nacionales y el operador del buque mientras continúan la atención médica, el rastreo de contactos y las evaluaciones de riesgo.

El caso ha generado preocupación porque los cruceros son entornos cerrados donde los brotes pueden volverse difíciles de controlar rápidamente, aunque el hantavirus no suele transmitirse de persona a persona como los virus respiratorios como la gripe o la COVID-19. Por el momento, las autoridades sanitarias no han indicado si se permitirá el desembarco de otros pasajeros o miembros de la tripulación, ni cuándo podrá el barco reanudar su viaje.

Las pruebas y el seguimiento continúan.