Shin Sung Rok , conocido por sus intensas interpretaciones y su mirada penetrante, mencionó que hay un apodo que le pusieron hace aproximadamente una década y que aún lo persigue. Este apodo surgió a raíz de su papel en uno de los dramas coreanos más exitosos, donde interpretó a un villano aterrador en la serie "My Love from the Star".

Según Koreaboo , este apodo surgió a raíz de un comentario en internet que sugería que Shin Sung Rok se parecía al "perro de KakaoTalk" debido al parecido de su rostro con el de un perro de dibujos animados que aparecía como emoticono en KakaoTalk. El comentario se viralizó y, a partir de ahí, el meme se popularizó.

Durante una reciente aparición en el programa de SBS "Uh, But Like Seriously", Shin Sung Rok habló sobre cómo esa etiqueta aún lo sigue asociando. Dijo entre risas: "Todavía me llaman así".

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Expresó su deseo de comprender el origen del apodo. "Realmente quiero encontrar a la persona que lo creó. Solo quiero hablar con ella", añadió, mostrando un lado bromista a pesar de estar constantemente asociado con la comparación.

Esto ilustra el impacto duradero de los fenómenos culturales virales en la vida de las personas, incluso cuando ocurren en contra de su voluntad o fuera de sus expectativas. El caso del actor fue reportado por el medio, que se centró en las formas imprevistas en que la cultura de los fans puede influir en las celebridades a largo plazo.

Según Xportsnews , la emisión de SBS estuvo dedicada a la reacción positiva de Shin Sung Rok ante el apodo que lo había acompañado durante muchos años.

Shin, nacido el 23 de noviembre de 1982 en Seúl, comenzó su carrera como actor en 2003 y es ampliamente reconocido no solo por sus papeles en televisión y cine, sino también por su extensa trayectoria en el teatro musical. Con una estatura de 1,89 metros, inicialmente se dedicó al baloncesto antes de pasarse a la actuación tras una lesión. A lo largo de los años, se ha consolidado como uno de los principales intérpretes de musicales, sin dejar de participar en populares series dramáticas.

La experiencia del actor subraya cómo las tendencias virales en línea pueden dejar una huella imborrable en las figuras públicas, a menudo de maneras inesperadas. Si bien el apodo pudo haber sido una broma inofensiva, las declaraciones de Shin reflejan cómo tales etiquetas pueden perdurar durante años, moldeando la percepción pública mucho después de su origen.

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