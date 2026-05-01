Miranda Priestly regresa a la gran pantalla el 1 de mayo, cuando El diablo viste de Prada 2 llegue a los cines de todo el mundo, con Meryl Streep y Anne Hathaway al frente de una glamurosa gira de prensa con tintes feministas que ya ha convertido el regreso de 'Runway' en tema de conversación desde Ciudad de México hasta Tokio, según informa Connector .

La película original de El diablo viste de Prada se estrenó en junio de 2006 y rápidamente se convirtió en un referente cultural del despiadado glamour del mundo de la moda. La película seguía a la aspirante a periodista Andy Sachs mientras sobrevivía y, en cierto modo, sucumbía a las exigencias de Miranda Priestly, la aterradoramente controladora editora en jefe de la ficticia biblia de la moda Runway .

Casi dos décadas después, la secuela llega en un panorama mediático muy diferente, y el equipo que la creó parece decidido a incorporar ese cambio a la historia que narra sobre las mujeres, el poder y la industria de la moda.

Cómo el diablo viste de Prada 2 reinventa a Miranda Priestly.

La nueva campaña de prensa ha apostado fuerte por Miranda Priestly como algo más que una villana icónica. En una conversación con Vogue, Meryl Streep se sentó con Anna Wintour y Greta Gerwig y describió la película como una narrativa conscientemente feminista sobre las mujeres en el trabajo, particularmente en el mundo de la moda.

Ese enfoque es crucial. El personaje, que se cree inspirado en Wintour, ha sido interpretado a lo largo de los años tanto como un monstruo como una mártir de las mujeres ambiciosas. Ahora, la secuela parece decidida a retomar esa narrativa y preguntarse quién manda de verdad.

La noticia llegó después de que la propia Wintour reconociera que la estructura de poder de la moda se ha transformado con la era digital. La primera película retrataba un mundo cerrado donde el acceso estaba reservado para los ricos, los que tenían buenos contactos y los extremadamente delgados.

Desde entonces, el auge de las redes sociales, las revistas digitales y la cultura de los influencers ha abierto algunas brechas en esos muros de mármol.

Se espera que la secuela retome esa línea argumental, utilizando a Miranda Priestly y Andy Sachs para explorar qué sucede cuando un imperio editorial otrora intocable se enfrenta a la democracia caótica y combativa de internet.

El enfrentamiento que los fans ya imaginan, el del "dragón de la vieja escuela con alta costura" contra una nueva generación de empresarios y algoritmos, no es solo un recurso argumental. Es la verdadera cuestión existencial de la industria, disfrazada de Prada y con una iluminación perfecta.

Envejecimiento, poder y quién tiene derecho a ser visto.

Otro hilo conductor de la campaña de El diablo viste de Prada 2 es quién puede envejecer en pantalla. El reparto principal sigue estando liderado por mujeres, y esta vez ese hecho se trata menos como una coincidencia y más como una declaración.

Según la cronología de la película, Miranda Priestly debería tener ahora unos 75 años y Andy unos 45. Su estilo durante la gira de prensa se ha ajustado a esa realidad en lugar de combatirla, priorizando la sastrería impecable y una madurez visible sobre una reinvención agresivamente juvenil.

La industria en la que se desenvuelven estos personajes nunca ha sido especialmente benevolente con las mujeres mayores de 50 años, ni delante ni detrás de las cámaras. Un estudio del Instituto Geena Davis sobre Género en los Medios, citado en la cobertura de la película, reveló que solo el 25,3 % de los personajes de 50 años o más son mujeres. Cuando aparecen mujeres mayores, suelen ser representadas de forma negativa o degradada: seniles, marginales o objeto de burla.

En este contexto, que un estudio invierta una suma considerable en una historia centrada en mujeres mayores que ostentan el poder en el mundo de la moda no es una decisión insignificante. Se estima que el presupuesto de El diablo viste de Prada 2 oscilará entre los 100 y los 150 millones de dólares, un aumento considerable respecto a los 35 millones que costó la película original.

La primera película recaudó 326 millones de dólares en todo el mundo, superando con creces las expectativas de la época. La intensa campaña promocional mundial de la secuela, con estrenos en varias ciudades y vestuario cuidadosamente seleccionado, sugiere que el estudio apuesta a que el público volverá a acudir a las salas, no a pesar de la edad de los personajes, sino precisamente porque esta edad constituye un atractivo adicional.

No está confirmado si los llamados "empresarios", los capitalistas de riesgo, los fundadores de plataformas y los ejecutivos que se basan en datos y que ahora inundan los medios de comunicación, aparecerán explícitamente como personajes o más bien como una presión inminente.

Lo que sí resulta evidente es el debate que los cineastas pretenden provocar. Los comunicados de prensa giran una y otra vez en torno a las mismas preguntas: ¿Cómo se debe juzgar a las mujeres en puestos de liderazgo? ¿Por su sacrificio humano, por su éxito o por ambos?

Los fans se limitan a analizar los looks de la alfombra roja y las pistas de las entrevistas, sopesando si esta secuela simplemente explotará la nostalgia o si realmente revisitará a Miranda Priestly y su mundo con una mirada más lúcida.

Cuando se apaguen las luces el 1 de mayo, finalmente comenzará a emitirse el veredicto definitivo sobre quién dirige Runway y qué dice eso del resto de nosotros.