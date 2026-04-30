Alfonso Herrera no intenta suavizar a Esteban Trueba. Sabe que el hombre que interpreta en La Casa de los Espíritus de Prime Video puede ser considerado malvado. Sabe que es cruel. Sabe que hiere a las mujeres que lo rodean, que acumula poder mediante la posesión y que se convierte en una de las fuerzas que transforman la historia familiar de Isabel Allende en historia política.

Herrera también sabe que a Esteban no se le puede interpretar como un monstruo distante. Había que darle vida, y lo logró magistralmente con una actuación poderosa, llena de matices y profundamente vulnerable que sostiene la serie desde el primer episodio hasta el último.

"Fue lo más complejo que he hecho en mi vida, en mi carrera, para decirlo claramente", declaró Herrera en una entrevista con este reportero. "Fue un gran reto interpretar a un personaje que puede catalogarse como villano, pero al mismo tiempo, también fue un reto encontrarle un poco de luminosidad".

La serie de ocho episodios se estrena hoy, 29 de abril de 2026, a nivel mundial en Prime Video . Se trata de la primera adaptación televisiva en español de la novela de Allende de 1982, un hito de la literatura latinoamericana que sigue a Trueba, su esposa y su familia a través de generaciones, mezclando realismo mágico, patriarcado, violencia de clases, memoria y el trauma político de un país que nunca se nombra, pero que se comprende ampliamente a través de la historia de Chile en el siglo XX.

Para Herrera, esa historia es la esencia misma del personaje. Es una historia que lo conmovió hasta las lágrimas durante la entrevista, que lo impulsó (a él, un hombre muy reservado) a hablar de sus hijos y sus sueños para ellos.

"Esta novela fue escrita por Isabel Allende en su exilio en Venezuela ", dijo Herrera. "Y esta historia también habla del exilio". Relacionó esa herida no solo con Chile, sino con la región en general. "Compartimos muchos dolores; compartimos muchas cicatrices de la dictadura chilena, la dictadura argentina, la dictadura en Brasil", afirmó.

Allende comenzó a escribir lo que se convertiría en La casa de los espíritus mientras vivía en Caracas, tras el golpe militar de 1973 en Chile yel ascenso de Augusto Pinochet, cuya dictadura duró 17 años. La autora ha dicho que el libro comenzó como una carta a su abuelo moribundo, un acto personal que se convirtió en una novela de gran alcance sobre la memoria, la pérdida y el poder.

Herrera, nacido en la Ciudad de México, ha forjado una carrera marcada por la reinvención. Muchos espectadores lo conocieron como Miguel Arango en Rebelde , la telenovela que convirtió a RBD en un fenómeno pop mundial. A través de sus papeles en producciones en inglés, se ha adentrado en terrenos más oscuros e internacionales con participaciones en Sense8 , El Exorcista , Ozark, y en inesperadas y ricas películas en español como Dance of the 41 y ¡Que viva México!

En La casa de los espíritus , se enfrenta a otro tipo de desafío: un personaje que envejece y se endurece, se rompe, se ablanda, se endurece de nuevo solo para volver a romperse en un millón de pedazos, y lleva dentro de su cuerpo el daño de una familia y de la parte de un país que se niega a cambiar, a compartir.

"El uso de prótesis, la fisicalidad, la energía, y tratar de que esa energía estuviera bien arraigada y apoyada en el momento justo", dijo Herrera, describiendo las exigencias técnicas del papel. La producción no se filmó cronológicamente, lo que significaba que podía filmar a Esteban en una década un día y como un hombre mayor al siguiente. "Hoy filmamos los años 40, y mañana estamos con el anciano, con todas las prótesis, y no perderse en este mapa generacional, que fue muy complejo".

Esa complejidad es una de las razones por las que Herrera describió el proyecto como algo completamente distinto a todo lo que había hecho antes. Esteban no es solo un patriarca. Es un hombre marcado por la carencia, la ausencia, la rabia y el ansia de poseer lo que ama. En términos modernos, el personaje representa lo que sucede con la masculinidad tóxica cuando esa toxicidad destruye todo lo que un hombre ama.

"Es un hombre cruel, que ama, pero que ama y necesita poseer lo que ama", dijo Herrera. "Pero al mismo tiempo es un padre de familia que se preocupa por los suyos, que les da una educación, que los cuida a su manera".

Esa contradicción se encuentra en el centro de la novela de Allende y de la adaptación de Prime Video. Esteban Trueba es a la vez un personaje íntimo e histórico. Su hogar se convierte en un campo de batalla antes que el país. Su violencia privada refleja la violencia generalizada que se desata fuera de sus muros.

La serie llega en un momento en que las historias latinoamericanas se están reintroduciendo a las audiencias globales a través del streaming, pero esta adaptación tiene un significado especial. La serie, con Nicolle Wallace y Dolores Fonsi compartiendo el mágico y poderoso papel femenino de Clara del Valle y Fernanda Castillo como Ferula Trueba, se filmó en Chile con un elenco y un equipo creativo latinoamericanos, y Allende, ahora de 83 años, se desempeñó como productor ejecutivo, dando a los creadores libertad para expandir la historia para la televisión.

Herrera reconoció que ese equipo creativo le ayudó a comprender las contradicciones de Esteban. Mencionó a los showrunners y directores Rodrigo Bazaes, Manuel Claro, Andrés Wood, Francisca Alegría y Fernanda Urrejola, así como a la ejecutiva de Prime Video, Javiera Balmaceda, y afirmó que la producción contaba con "un equipo creativo formidable".

Pero para Herrera, el significado político de la serie va mucho más allá de Chile. Cuando se le preguntó sobre el dolor de ver cómo los abusos de la década de 1970 resuenan en la América Latina actual, habló directamente sobre Venezuela, la migración y los niños que cruzan rutas peligrosas solos.

"Veo a millones de venezolanos en Latinoamérica que, lamentablemente, han tenido que huir de sus hogares y buscar un espacio no solo para vivir en mejores condiciones, sino también para sus familias", dijo Herrera. "Se trata también de esos dolores que aún persisten y de cómo debemos volver al pasado para no repetir errores en el futuro y comprender nuestro presente".

También habló de su labor humanitaria con refugiados y migrantes.

"He visto caravanas en Centroamérica de niños de la edad de mis hijos. Otros que han tenido que cruzar el Darién, de cinco y nueve años", dijo. "Les preguntaba: '¿Por qué vienen solos? ¿Con quién vienen?' Y me respondían que venían solos".

Según Herrera, esa experiencia cambió su perspectiva sobre la paternidad y la presencia. La presencia, en contraste con la ausencia, convirtió a Esteban Trueba en un ser vacío, lleno de ira.

"No hay nada más valioso que la presencia, que estar presente", dijo. "Si tenemos la posibilidad de tener a nuestros hijos con nosotros, disfrutar de su compañía, amarlos, abrazarlos y, al mismo tiempo, crear bases sólidas, un poco de amor, un poco de frío y un poco de hambre, bien dosificados, no hacen daño".

En La casa de los espíritus , Esteban Trueba sirve como advertencia sobre lo que sucede cuando el amor se confunde con el control, cuando la masculinidad se construye sobre la conquista y la dominación, y cuando el dolor se transmite de generación en generación en lugar de ser reconocido. Los espíritus que visitan a Clara, el arte que ella y la hija de Esteban, Blanca, crean, y la justa lucha por la justicia social de su nieta, Alba, son lo opuesto a los que impulsan a Esteban, y él los muestra con gran claridad.

Herrera no pide al público que perdone a Esteban. Les pide que lo observen el tiempo suficiente para comprender la maquinaria del daño. "Había muchísimas capas para poder llenar este formulario", dijo.

La serie también tiene muchas capas. Hay realismo mágico, humor, drama, suspense político, música (gracias, Mon Laferte) y una sensibilidad y un arte muy latinoamericanos.

Y quizás por eso La Casa de los Espíritus sigue tan viva y vigente más de cuatro décadas después de que Allende la publicara. No es solo una historia de fantasmas. Es sobre las heridas que heredan las familias, los países que se niegan a dar sepultura digna a sus muertos y los hombres peligrosos que la historia sigue generando cuando nadie se detiene a preguntarse quién les enseñó a amar como si fuera una posesión.