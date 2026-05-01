Disney+ ha conseguido, tras una reñida puja, una nueva serie de acción real de "Casper, el fantasma amigable", con Steven Spielberg entre los productores ejecutivos. El proyecto se describe como una actualización moderna con un toque más oscuro.

Según informa Deadline, Disney+ seguirá adelante con una serie de acción real de "Casper" tras hacerse con los derechos en una reñida puja entre cinco compañías. El proyecto reúne a Rob Letterman y Hilary Winston, conocidos por su trabajo en "Goosebumps" de Disney+, y a Spielberg, quien también fue productor ejecutivo de la película "Casper" de 1995.

La nueva serie aún se encuentra en las primeras etapas de desarrollo, y Disney no ha anunciado una fecha de estreno, el reparto ni el inicio de la producción, según informa Deadline .

Modernizando el clásico cuento de fantasmas

Según Deadline, la serie se está desarrollando como una "actualización moderna" del clásico cuento de fantasmas, mientras que otros medios señalaron que podría adoptar un tono más cercano al de "Wednesday" de Netflix que al enfoque familiar asociado con las versiones anteriores del personaje.

La versión de Netflix de "Wednesday" es más oscura que las anteriores adaptaciones cinematográficas de "Wednesday Addams" porque se centra en asesinatos, secretos, visiones psíquicas y elementos de terror gótico, mientras que las adaptaciones anteriores se apoyaban más en la comedia y las peculiares dinámicas familiares, según Entertainment Weekly .

La nueva serie también le otorga al personaje mayor independencia y misterio, lo que hace que su tono sea más intrigante y menos desenfadado que en las versiones anteriores.

La película "Casper" de 1995 narra la historia de una niña y su padre que se mudan a una mansión embrujada y se encuentran con Casper, un fantasma amigable que buscaba compañía en lugar de hacer travesuras.

La película estuvo protagonizada por Christina Ricci, Bill Pullman, Cathy Moriarty y Eric Idle, y fue dirigida por Brad Silberling, con Steven Spielberg acreditado como productor ejecutivo.

Esa película y serie de televisión mantuvo a Casper en el candelero mucho después del estreno en cines, y proyectos posteriores llevaron al personaje a la animación, según Screen Rant . La franquicia también incluyó las películas animadas por computadora "Casper's Haunted Christmas" y "Casper's Scare School", que posteriormente dieron lugar a una serie derivada.