Tori Robinson y Leah O'Malley se emborracharon el Día de San Patricio de 2017 y decidieron emprender un negocio. Ambas estaban recuperándose de rupturas amorosas dolorosas, sus exparejas eran mejores amigos, y la frase que se repetían entre ellas en medio de la tristeza se les quedó grabada: "Los chicos mienten". Se suponía que sería una marca de cosméticos.

"Creíamos que íbamos a ser la próxima Kylie Cosmetics", dijo Robinson en el podcast Female Founder World . "Fracasamos estrepitosamente".

Siete años después, aquel lema surgido de la embriaguez se ha convertido en una marca de ropa urbana de Los Ángeles que genera más de 10 millones de dólares en ventas anuales. Los fundadores, ambos de 31 años, nunca han gastado un céntimo en publicidad de pago ni han recurrido a capital riesgo, según confirmó la revista Entrepreneur. Han devuelto el préstamo de 250.000 dólares que recibieron de amigos y familiares y que les permitió lanzar la marca.

"Ya no tenemos deudas", dijo O'Malley. "Ni siquiera tenemos que devolver dinero a nuestros amigos y familiares".

Una línea de maquillaje fallida y el giro estratégico de 250.000 dólares de Boys Lie

Robinson y O'Malley crecieron juntos en Wayne, Pensilvania, y se conocen desde los 12 años. Ambos trabajaban en ventas de cosméticos cuando pidieron prestados 250.000 dólares y lanzaron Boys Lie como marca de maquillaje en 2018. No tuvo éxito. Los ingresos de ese primer año rondaron los 250.000 dólares, y la mayor parte no provino de los labiales, sino de dos artículos de merchandising que vendían junto con los cosméticos.

En 2019 abandonaron por completo el maquillaje y reconstruyeron la marca en torno a la ropa: estampados llamativos, eslóganes ingeniosos y motivos de ángeles y demonios dirigidos a mujeres que superaban una ruptura amorosa. Los ingresos se estabilizaron en torno a los 600.000 dólares. A partir de entonces, comenzaron a enviar productos gratis indiscriminadamente a cualquiera cuya dirección pudieran obtener.

Lo que sucedió después es casi increíble. "En pleno apogeo de su ruptura con Tyler Cameron, Gigi bajó las escaleras en medio de un auténtico espectáculo de paparazzi, vestida de pies a cabeza con ropa de Boys Lie", recordó Robinson. "La marca despegó".

Robinson contó que los fundadores estaban reunidos ese mismo día para hablar sobre el cierre de la empresa cuando les llegó a sus teléfonos una foto de Hadid luciendo su ropa, publicada en un tabloide. "El primer año facturamos 250.000 dólares", dijo. "Y al año siguiente, 5 millones".

Gigi Hadid y los chicos mienten: El motor de crecimiento de las celebridades

La marca no tiene programa de embajadores, ni publicidad pagada, ni contratos con influencers. "No tenemos ningún programa de embajadores", dijo O'Malley. "Nos comunicamos mucho internamente y también recibimos muchas propuestas"". La estrategia sigue siendo el envío de regalos.

Megan Fox, Trisha Paytas y Jessica Alba han comprado directamente en la tienda online sin tener ninguna relación previa con los fundadores.

El efecto de las celebridades sigue siendo potente. Cuando Ariana Madix, estrella de Vanderpump Rules, lució un diseño de Boys Lie en la grabación de la reunión del programa tras el escándalo de infidelidad de 'Scandoval', Nordstrom contactó directamente con los fundadores. Los ingresos habían alcanzado los 8 millones de dólares (6,3 millones de libras) en 2022 y la marca iba camino de alcanzar entre 9 millones (7,1 millones de libras) y 10 millones (7,9 millones de libras) en 2023, según señaló CNBC . Amanda Batula lució un conjunto de la colección de 2022 en una reciente temporada de Summer House y se agotó al día siguiente.

Ariana Grande, Dua Lipa, Kim Kardashian, Kylie Jenner y Bella Hadid han sido fotografiadas luciendo prendas de la marca. Ninguna recibió pago alguno.

Los ingresos de Boys Lie superan los 10 millones de dólares sin capital externo.

Boys Lie ha superado su objetivo de ventas anuales de 10 millones de dólares, según confirmó O'Malley. La marca ahora opera con un 70 % de venta directa al consumidor y un 30 % de venta al por mayor, con acuerdos de colaboración con minoristas como Revolve, Nordstrom y Urban Outfitters. El equipo está formado por aproximadamente 14 personas. Robinson sigue diseñando todas las colecciones. Lanzan colecciones 11 de cada 12 meses, con alrededor de 30 referencias por lanzamiento, programados para los viernes porque, como dijo Robinson, "normalmente es el día de pago de la gente".

Ninguna de las fundadoras estudió moda. Robinson aprendió a diseñar por su cuenta con tutoriales de YouTube, y ambas comenzaron con prendas básicas antes de dedicarse a la confección a medida. Ambas fueron incluidas en la lista "Forbes 30 Under 30" en la categoría de Arte y Estilo en 2021.

Recibieron su primera oferta de adquisición el año pasado. Cuando le preguntaron en el podcast si planeaban vender, la respuesta de Robinson fue tajante: "Por el precio adecuado".