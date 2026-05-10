El secretario de Estado estadounidense , Marco Rubio, se ha convertido en el favorito en las apuestas para ganar las elecciones presidenciales de 2028 en la plataforma de predicción Kalshi, un hecho político sorprendente que subraya su creciente influencia dentro de la administración del presidente Donald Trump .

Según Kalshi, Rubio lidera el mercado de "ganador de las elecciones presidenciales de EE. UU. de 2028" con una probabilidad del 20%, por delante del vicepresidente JD Vance con un 18% y del gobernador de California, Gavin Newsom, con un 17%.

Kalshi confirmó a principios de este año que Rubio había superado brevemente a Vance por primera vez en el mercado electoral de la plataforma, lo que refleja un rápido aumento de la confianza de los operadores en torno al ex senador de Florida.

Aunque el movimiento pueda parecer simbólico, los mercados de predicción se han convertido cada vez más en un indicador clave del impulso político, la opinión de los donantes y las narrativas mediáticas, especialmente en la era Trump. Según se informa, se negociaron más de 17 millones de dólares en el mercado de predicciones presidenciales de Kalshi para 2028 a medida que Rubio ganaba popularidad.

BREAKING: Marco Rubio is now the odds favorite to win the 2028 Presidency pic.twitter.com/TtsG6iIFvI — Kalshi (@Kalshi) May 6, 2026

El ascenso de Rubio se produce tras meses de mayor visibilidad en temas de política exterior y seguridad nacional. Desde que asumió como secretario de Estado, ha desempeñado un papel central en situaciones de gran tensión que involucran a Irán, Venezuela, aliados de la OTAN y la coordinación de seguridad entre Estados Unidos y México.

La influencia de Rubio dentro de la administración aumentó significativamente tras el conflicto con Irán a principios de este año, lo que alimentó las especulaciones sobre si podría convertirse en el próximo abanderado del trumpismo.

Este cambio también refleja la creciente incertidumbre en torno a la posición política de Vance. Los analistas de Kalshi señalaron en abril que las probabilidades del vicepresidente disminuyeron tras el fracaso de las negociaciones con Irán y el descenso de sus índices de aprobación, lo que permitió a Rubio acortar distancias.

Aun así, el panorama de las primarias republicanas dista mucho de estar definido.

El mercado independiente de Kalshi para la nominación republicana de 2028 todavía muestra a Vance por delante de Rubio entre los votantes de las primarias republicanas, lo que sugiere que los operadores actualmente ven a Rubio como potencialmente más fuerte en un enfrentamiento en las elecciones generales que en unas primarias republicanas.

El propio Rubio ha negado públicamente tener planes de desafiar a Vance si el vicepresidente se presenta a las elecciones. En entrevistas anteriores, Rubio afirmó que apoyaría a Vance para la nominación, aunque los analistas políticos siguen mostrándose escépticos ante la posibilidad de que el excandidato presidencial de 54 años haya descartado por completo una nueva candidatura a la Casa Blanca.

La creciente especulación en torno a Rubio pone de relieve una batalla más amplia que ya se está gestando dentro del Partido Republicano sobre quién heredará la coalición política de Trump una vez que el presidente deje el cargo. Los analistas describen cada vez más el panorama político de cara a las elecciones de 2028 como una contienda entre dos alas dominantes del conservadurismo post-Trump: el nacionalismo populista de Vance y el enfoque más internacionalista y centrado en la política exterior de Rubio.

Rubio se postuló por primera vez a la presidencia en 2016, protagonizando un sonado enfrentamiento con Trump durante unas primarias republicanas muy reñidas, antes de convertirse finalmente en uno de sus aliados políticos más cercanos.

Ahora, casi una década después, tanto los operadores como los estrategas parecen creer que el político cubanoamericano nacido en Miami podría estar posicionándose una vez más para la Casa Blanca.