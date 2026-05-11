Britney Spears ha descrito su reciente arresto por conducir bajo los efectos del alcohol en California como una "bendición disfrazada", y les ha dicho a sus fans que se embarcará en un nuevo viaje espiritual después de salir de rehabilitación a finales de abril.

La noticia llegó después de que la estrella del pop de 44 años completara discretamente un programa de tratamiento y resolviera su caso de conducir bajo los efectos del alcohol en marzo en el condado de Ventura . Spears fue arrestada el 4 de marzo bajo sospecha de conducir bajo la influencia del alcohol, pero la fiscalía finalmente redujo el cargo a conducción temeraria. Se declaró culpable en una audiencia el 4 de mayo , no compareció en persona y estuvo representada por su abogado, Michael A. Goldstein.

Caso de conducción bajo los efectos del alcohol y sentencia

Según consta en los documentos judiciales citados por su equipo legal, el coche de la cantante de "Toxic" fue incautado y registrado en busca de drogas, sustancias y alcohol tras su detención a principios de marzo. Tras varias semanas en rehabilitación , Spears abandonó el centro de tratamiento el 30 de abril y reapareció en internet días después con una mezcla de arrepentimiento, desafío y cierto alivio.

En el Tribunal Superior de Ventura, Goldstein le dijo al juez que Spears "ha aceptado la responsabilidad por su conducta" y se declaró culpable del cargo menor de conducción temeraria. A cambio, se desestimó la acusación de conducir bajo los efectos del alcohol.

"Ha dado pasos importantes para implementar un cambio positivo, lo cual se refleja claramente en la decisión de la Fiscalía del Condado de Ventura de reducir los cargos en este caso y desestimar la acusación por conducir bajo los efectos del alcohol", declaró Goldstein tras la audiencia. Añadió que Spears "agradece esta discreción y también está agradecida por las numerosas muestras de apoyo que ha recibido".

La sentencia fue moderada pero bien estructurada. Spears recibió doce meses de libertad condicional y un día de cárcel , que se le descontó del tiempo ya cumplido. Fue multada con 571 dólares y se le ordenó completar un programa de educación sobre conducción bajo los efectos del alcohol de tres meses. Además de las sanciones legales, el tribunal le ordenó acudir a consulta con un psicólogo una vez por semana y con un psiquiatra dos veces al mes.

Nada de esto es especialmente leve para los estándares de las celebridades, pero tampoco supone el fin de su carrera. Se parece más a una advertencia formal envuelta en terapia obligatoria, un marco que la cantante ahora parece dispuesta a integrar en una narrativa más amplia de recuperación.

Viaje espiritual tras arresto por conducir bajo los efectos del alcohol

Spears rompió su silencio el 3 de mayo, publicando un video de sí misma bailando con un minivestido de lentejuelas y, aún más sorprendente, un mensaje sobre la fe, el diálogo interno y las segundas oportunidades. Unos días después, fue más allá, diciéndoles a sus 42 millones de seguidores en Instagram que el arresto por conducir bajo los efectos del alcohol la había impulsado a emprender un "viaje espiritual".

La imagen central de esa publicación era, de forma algo inesperada, una serpiente. "Fui a la tienda de mascotas con mis hijos [Sean Preston, de 20 años, y Jayden James, de 19] y miren qué hermosa serpiente bebé", escribió junto a una foto en primer plano de una serpiente amarilla. Spears no ha dicho públicamente que compró el animal, pero claramente quería que la gente lo viera.

"Las serpientes simbolizan la buena salud, la conciencia superior y la pura suerte", les dijo a sus fans, profundizando en el simbolismo con la seriedad de alguien que ha estado leyendo durante largas tardes bajo supervisión.

Luego describió las semanas posteriores a su arresto como llenas de apoyo inesperado. "Estoy muy agradecida con mis amigos y con tantas personas maravillosas que he conocido a través de mi camino espiritual. Todo ha sido una bendición disfrazada", escribió.

Existe una tensión innegable entre esa perspectiva y los hechos subyacentes. Un arresto por conducir bajo los efectos del alcohol que conlleva libertad condicional, multas y terapia obligatoria no es precisamente la idea de fortuna de la mayoría. Pero Spears lleva tiempo hablando de sentirse vigilada y controlada. Desde su punto de vista, un susto legal que termina con una reducción de cargos, tratamiento y una repercusión pública relativamente controlada, puede considerarse, sinceramente, un golpe de suerte.

También fue sincera sobre lo inconcluso que aún queda del proceso. "Todavía tengo que aprender a ser amable conmigo misma y con la forma en que me hablo... Es un viaje interminable y a veces simplemente me detengo, levanto la vista y digo "¡Guau, Dios, creo que eras tú!" ¡Y sonrío!", escribió.

Los múltiples signos de exclamación, el cambio abrupto de la autocrítica a la gratitud: nada de esto sorprenderá a quienes hayan seguido la actividad de Spears en las redes sociales. Lo que sí se percibe diferente es la leve sugerencia de estructura. Existe un plan de atención ordenado por el tribunal. Existe un programa definido para casos de conducción bajo los efectos del alcohol. Existe, al menos, un intento de convertir el caos de principios de marzo en una lección.

Es imposible determinar, a partir de unas pocas publicaciones, si este "nuevo camino espiritual" se mantendrá o si simplemente es el último capítulo de una larga y a veces errática vida pública. Más allá de las declaraciones de Spears y los comentarios cuidadosamente redactados de su abogado, nada sobre su tratamiento, su evolución o sus relaciones personales ha sido confirmado de forma independiente, por lo que cualquier conclusión más amplia sería, en el mejor de los casos, una mera conjetura.

Por ahora, lo que está claro es más limitado y prosaico. Britney Spears tiene una condena por conducción temeraria, un año de libertad condicional, una multa, terapia obligatoria y una serpiente amarilla que ha decidido tratar como una señal de que, finalmente, las cosas podrían estar cambiando.