LOS ÁNGELES — La estrella de YouTube, luchador y coleccionista sin pelos en la lengua, Logan Paul, ha vuelto a ser noticia tras gastar la cifra récord de 550.000 dólares en un ejemplar ultrarraro y certificado de Dragon Ball Capítulo Uno, junto con un codiciado primer capítulo de One Piece , marcando así su audaz entrada en el mundo del coleccionismo de manga de alta gama.

Paul anunció las compras en X , describiendo las adquisiciones como el inicio de "el viaje del manga". El sonado acuerdo incluye el ejemplar mejor conservado conocido del primer número de Dragon Ball de la Weekly Shonen Jump y un ejemplar casi perfecto del primer capítulo de One Piece , lo que elevó instantáneamente su estatus entre los coleccionistas serios de cómics japoneses.

El número de Dragon Ball , calificado con un impecable 9.2 según los estándares de la industria y el único ejemplar conocido en ese nivel (1 ejemplar), presenta la primera aparición de Goku y Bulma. Paul pagó la cifra récord de 550.000 dólares solo por él. El capítulo uno de One Piece , calificado con un 9.0 y uno de los tres únicos ejemplares conocidos en ese nivel (3 ejemplares), marca el debut canónico de Monkey D. Luffy y proviene de la serie de manga más vendida del mundo, con más de 600 millones de copias vendidas a nivel mundial.

Un nuevo capítulo en el imperio del coleccionismo de Paul

Paul, ya famoso por sus compras multimillonarias de cartas Pokémon y otros objetos de colección de alto perfil, compartió fotos de las revistas Weekly Shonen Jump clásicas. Las adquirió junto con su amigo de toda la vida y mentor en coleccionismo, Jeremy Padawer. "Orgulloso propietario de los mejores mangas del mundo (en mi opinión)", escribió, destacando el impacto cultural de ambas series.

Esta decisión refleja el creciente interés del público general por el manga japonés como valioso activo alternativo. Las primeras ediciones con calificación de títulos icónicos han experimentado una demanda vertiginosa en los últimos años, similar al auge del cómic de los años 90 y principios de los 2020. Paul presentó estas adquisiciones como inversiones inteligentes a largo plazo en franquicias que dieron origen a imperios globales de anime, videojuegos y merchandising.

Las reacciones de los fans se dividen entre la admiración y el rechazo.

El anuncio desató un intenso debate en línea. Muchos coleccionistas elogiaron a Paul por dar visibilidad al manga como una categoría de coleccionismo seria y por preservar piezas únicas de la historia de la cultura pop. Otros criticaron el elevado gasto, y algunos fans del anime lo acusaron de manipulación del mercado o de ejercer un control excesivo sobre el mismo. El también streamer IShowSpeed criticó públicamente la compra, mientras que otros cuestionaron si Paul realmente aprecia el material original.

Posteriormente, Paul respondió afirmando que "los fans del anime no son guardianes de la propiedad intelectual", defendiendo su derecho a coleccionar y disfrutar de este medio. La controversia no hizo sino aumentar la atención, y los fragmentos de su anuncio acumularon millones de visualizaciones en diversas plataformas.

Contexto del mercado y aumento del valor del manga

El coleccionismo de manga, en particular de los ejemplares de Weekly Shonen Jump con sus capítulos debut, ha ganado popularidad entre los inversores occidentales. La escasez de ejemplares antiguos de alta calidad de las décadas de 1980 y 1990, sumada a la perdurable popularidad mundial de títulos como Dragon Ball y One Piece , ha impulsado los precios al alza. La compra de Dragon Ball por parte de Paul por 550.000 dólares establece un nuevo referente, que probablemente influirá en los resultados de futuras subastas.

Los expertos señalan que el estado de conservación lo es todo en este nicho de mercado. Una calificación de 9.2 en una revista de 40 años es excepcionalmente rara debido a la calidad del papel, las variaciones de impresión y las décadas de manipulación. Los servicios profesionales de calificación han contribuido a legitimar esta categoría, al igual que lo hicieron con los cómics estadounidenses.

La decisión de Paul se produce en medio de tendencias más amplias en inversiones alternativas. Ante la fluctuación de las acciones tradicionales y las criptomonedas, las personas con alto patrimonio están recurriendo a activos tangibles con significado cultural. Su cartera ya incluye fósiles de dinosaurios, relojes de lujo y cromos coleccionables de primera categoría.

La creciente influencia de Paul en la cultura pop.

Este creador de contenido de 30 años ha evolucionado de bromista polémico de YouTube a un artista polifacético con una carrera en la WWE, combates de boxeo y proyectos empresariales. Su afición por coleccionar suele ser noticia, ya sea por adquirir una carta Pokémon de 5 millones de dólares o, más recientemente, números históricos de manga. Sus seguidores lo ven como un entusiasta apasionado que ayuda a preservar objetos de la cultura pop, mientras que sus detractores consideran que sus gastos son insensibles ante las dificultades económicas que afrontan los aficionados.

En su anuncio, Paul destacó la trayectoria desde las páginas del manga hasta convertirse en fenómenos globales, señalando cómo Dragon Ball y One Piece inspiraron innumerables animes, películas y líneas de productos. Insinuó futuras adquisiciones, sugiriendo que esto es solo el comienzo de una exploración más profunda del cómic japonés.

¿Qué sigue para la colección de manga de Paul?

Paul no ha revelado sus planes para exhibir o conservar los objetos, aunque las piezas de colección de alto valor como estas suelen guardarse en ambientes con temperatura controlada o en vitrinas de calidad museística. Algunos coleccionistas se preocupan por los posibles daños o la especulación en su reventa, pero Paul tiene un historial de conservar piezas importantes a largo plazo.

Estas adquisiciones podrían impulsar un mayor interés general por el coleccionismo de manga, lo que podría incrementar su valor en general, a la vez que suscitaría el escrutinio de las autoridades y la comunidad respecto a su accesibilidad. Por ahora, Paul parece centrado en celebrar la victoria y ampliar su colección.

Como una de las figuras más destacadas del coleccionismo moderno, la compra de manga por 550.000 dólares por parte de Logan Paul subraya el creciente prestigio financiero y cultural del arte secuencial japonés. Ya sea que se considere una inversión inteligente, una muestra de pasión fanática o una ostentación, la transacción ha puesto innegablemente el manga raro en el radar de un público completamente nuevo, y ha establecido un nuevo y elevado precio máximo para futuras ventas históricas.